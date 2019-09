BE Algarve apresenta candidatos e programa em Portimão

O Bloco de Esquerda (BE) Algarve fará a apresentação pública da lista de candidatos e candidatas do Bloco de Esquerda pelo circulo eleitoral de Faro às eleições para a Assembleia da Republica de 6 de outubro, no sábado, dia 14 de setembro, às 21 horas na Biblioteca Municipal de Portimão.

A candidatura do Bloco de Esquerda pelo Algarve apresenta-se com o compromisso de reforçar a democracia, a solidariedade social, e em que a vida quotidiana possa ser sinónimo de igualdade de direitos, igualdade de garantias, vivência em fraternidade, contrapondo-se a situações de precariedade, comportamentos de exclusão, violência e exploração, os quais são os meios justificados pelos fins, os quais no essencial se resumem à obtenção de lucro material.

O Bloco de Esquerda afirma a luta pelo respeito ambiental e pela sustentabilidade da economia, subordinada e para as pessoas.

Lutará sempre pelo direito à habitação, pelo direito ao trabalho, pelo direito à saúde, pelo direito à justiça, pelo direito à cultura e literacia, pelo direito à auto-determinação e Liberdade.

As intervenções estarão a cargo do cabeça de lista, João Vasconcelos, bem como do mandatário distrital, Alberto Melo, de Luís Fazenda, Dirigente Nacional do Bloco e de Pedro Mota, membro da Assembleia Municipal de Portimão eleito pelo Bloco.