Aprovado regulamento do Parque de Campismo da Praia de Faro

Partido Social Democrata (PSD) de Faro congratula o executivo municipal pela aprovação, na sessão da Assembleia Municipal de ontem, dia 5 de março, do regulamento para gestão do futuro Parque de Campismo da Praia de Faro. Uma vitória sobre «as forças partidárias da esquerda e da extrema-esquerda».

«Com a determinação dos nossos autarcas, o Parque de Campismo passará a figurar na lista de equipamentos turísticos do concelho e servirá exclusivamente os interesses da economia local, ajudando a trazer cada vez mais visitantes à Praia de Faro e a afirmar o nosso concelho como um destino balnear de excelência», considera a Comissão Política de Secção do PSD Faro, em nota enviada às redações.

Aprovado o clausulado proposto pelo presidente da Câmara Rogério Bacalhau, «podemos dizer que, pela primeira vez na sua história, Faro vai dispor de um parque de campismo aberto a todos, com uma gestão baseada na qualidade das instalações e dos serviços proporcionados e com uma política de rotatividade e respeito pela utilização dos equipamentos públicos».

Segundo o PSD Faro, tal deve-se, «sem dúvida, à determinação dos autarcas social democratas, que nunca regatearam esforços para levar de vencida esta missão crucial que era devolver à população um espaço que, sendo público, ninguém compreendia porque se mantinha apropriado por um pequeno grupo de indivíduos que teimava em ali permanecer, ao arrepio da vontade geral do povo de Faro».

Aquela força reforça que «averbada mais esta importante vitória, o nosso partido louva a persistência e determinação de todos os envolvidos no processo, em particular do executivo municipal que, desde 2014, tudo fez para vencer as resistências que foram sendo colocadas, quer pelos visados quer pelas forças partidárias da esquerda e da extrema-esquerda, sabendo levar por diante um projecto que é fundamental para a afirmação turística da Praia de Faro e do nosso concelho».

Por fim, «e consciente do elevado contributo que os dirigentes e militantes do partido deram para o alcance desta grande vitória política», o PSD de Faro considera «oportuno deixar uma nota de congratulação pelo resultado averbado, em linha com as metas definidas para este ciclo político e com a estratégia que definimos para a Praia de Faro, que já havia resultado na satisfação de outras reivindicações construtivas como as dragagens na Ria Formosa, a edificação de acessos dignos e funcionais, o desbloqueio do processo da ponte e a construção de um parque de estacionamento exterior, entre outras obras que constituem um trunfo político que já ninguém nos tirará».