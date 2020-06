António Costa abre época balnear 2020 amanhã em Portimão

Está marcada para a manhã deste sábado, 6 de junho, a Abertura da Época Balnear e apresentação pública da aplicação «Info Praia», que terá lugar a partir das 10h30 na Praia da Rocha (entrada junto ao Hotel Júpiter e Hotel da Rocha) com a presença do primeiro-ministro António Costa.

Antes da sessão pública de apresentação da nova aplicação das praias, a comitiva terá a oportunidade de percorrer o passadiço até à zona onde é hasteada a bandeira de informação da lotação da praia.

De seguida o primeiro-Ministro percorre o passadiço de ligação até ao bar de apoio de praia onde decorre a cerimónia.

No percurso fará duas breves paragens onde cumprimenta um piquete da Polícia Marítima e uma equipa do projeto da Marinha Portuguesa «Sea Watch».

A cerimónia terá inicio com as boas-vindas pela presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, caberá ao vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Pimenta Machado, apresentar a aplicação «Info Praia», que disponibiliza um conjunto de regras e procedimentos para que as praias possam ser desfrutadas em segurança.

Na oportunidade intervirão o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, e o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, estando o encerramento da cerimónia a cargo do Primeiro-Ministro, António Costa.

A iniciativa, que ainda contará com as presenças dos secretários de Estado das Pescas, do Turismo, do Ambiente e da Saúde, assinalará a abertura simbólica da época balnear, sendo transmitida em direto no Facebook do Município de Portimão.

O barlavento já deu em primeira-mão, notícia da nova aplicação (app) «Info Praia».

Novo hotel inaugurado

Às 12h00, o Primeiro-Ministro presidirá à inauguração do Longevity Health & Wellness Hotel, localizado na Cruz da Bota – Estrada de Alvor, seguindo-se visita à nova unidade hoteleira, vocacionada para a área da Saúde.

Sobre a nova unidade, o barlavento falou com o CEO do grupo Nazir Sacoor, cuja entrevista pode ser lida aqui.