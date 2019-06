Ana Santos Pinto visita Portimão e Lagoa no Dia da Defesa Nacional

A Secretária de Estado da Defesa Nacional, Ana Santos Pinto, estará no Algarve, nos dias 14 e 15 de junho para falar com os jovens algarvios e condecorar a estação salva-vidas de Ferragudo.

O programa oficial da visita de Ana Santos Pinto ao Algarve, na sexta-feira, 14 de junho, começará Às 11 horas Salão Nobre da Câmara Municipal de Portimão, com uma conversa com os alunos do ensino secundário sobre o papel das Forças Armadas na sociedade portuguesa, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Portimão.

A sessão será seguida da participação em atividades desportivas dos Ramos das Forças Armadas, no Largo do Município, no âmbito da 15ª edição do Dia da Defesa Nacional (DDN).

Mais tarde, às 12h00, a governante participará no Dia da Defesa Nacional e assiste às demonstrações de atividades militares das Forças Armadas dirigidas aos jovens participantes, no Ponto de Apoio Naval de Portimão.

Durante a tarde, Ana Santos Pinto estará no Museu de Portimão, às 14h30 para mais uma conversa com os jovens participantes no Dia da Defesa Nacional, provenientes do concelho de Silves.

Às 17 horas, fará uma visita os Núcleos da Liga dos Combatentes de Portimão e de Lagoa.

No sábado, dia 15 de junho, às 11h30, a Secretária de Estado da Defesa Nacional fará uma visita à Estação Salva-Vidas de Ferragudo/Lagoa, na qual serão impostas condecorações por serviços à salvação marítima.

A Medalha de coragem, abnegação e humanidade, grau prata, será atribuída ao Agente de 1.ª Classe da Polícia Marítima António José Ferreira Lopes.

Serão ainda atribuídas as Medalhas de coragem, abnegação e humanidade, grau cobre a Adriano Sousa Espírito Santo (civil); Agente 1.ª classe PM Carlos Manuel Gomes Barreto; Agente 1.ª classe PM Paulo Jorge Gramacho Fernandes; Sota-Patrão SV José Júlio Lopes Jeremias e ao Marinheiro SV Osvaldo Sebastião Cardoso Pinto.