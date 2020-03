AMAL unida no reforço de medidas de prevenção ao Coronavírus

A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) reuniu hoje, quinta-feira, dia 12 de março de 2020, para concertar posições no que diz respeito ao reforço de medidas de prevenção do novo Coronavírus (COVID-19).

Os presidentes de Câmara algarvios «apelam, em primeira instância, a toda a população do Algarve para que assuma, nos seus hábitos e comportamentos, as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS), designadamente as regras básicas de higiene pessoal e de recato social, evitando deslocações desnecessárias a eventos ou serviços, com vista à sua própria segurança e à contenção da propagação do vírus».

Nesta reunião, foram adotadas medidas que visam, no curto prazo, contribuir para a prevenção e contenção da propagação do vírus.

Assim, os municípios do Algarve decidiram certificar da ativação de todos os Planos Municipais de Contingência aprovados; encerrar ao público todos os equipamentos culturais, desportivos e similares; suspender atividades culturais, desportivas e outras; suspender o funcionamento de feiras e mercados não alimentares; encerrar e/ou reduzir o atendimento técnico e presencial ao público nos serviços municipais, apelando à comunidade para que não se dirija aos mesmos, a não ser que seja estritamente indispensável».

Os municípios estão a desenvolver «formas alternativas desmaterializadas para o efeito» através da criação de endereços de email, números de telefone e, quando possível, videochamadas.

Segundo nota acabada de divulgar pela AMAL, «estas medidas têm efeitos imediatos, em todos os municípios, sendo que a situação será regularmente avaliada e ajustada às necessidades de cada momento, sempre em articulação com as entidades competentes».

Em cada um dos 16 concelhos do Algarve, no entanto, «poderão existir medidas complementares adequadas a cada uma das realidades municipais», como é o caso da campanha que Portimão hoje apresentou.

Para sábado, dia 14 de março, está também agendada uma reunião com a Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve «para se discutir os próximos passos a dar, na qual os autarcas apresentarão a sua total disponibilidade para colaborar».

Para já, a prioridade da AMAL «é a segurança da população do Algarve, reforçando a necessidade para que a mesma siga as recomendações das autoridades de saúde e apelando ao bom senso para que a comunidade algarvia mantenha a serenidade no que diz respeito a este assunto».