Aliança nomeia coordenador para a concelhia de Portimão

O partido nomeou Pedro Castelo Xavier para coordenar a nova concelhia.

O Coordenador Distrital do Partido Aliança, Telmo Martins, escolheu Pedro Castelo Xavier, Economista, 45 anos, natural e residente em Portimão, para implementar e desenvolver a estratégia do Partido Aliança naquela cidade algarvia.

«Sendo Portimão um dos maiores concelhos da região algarvia, era imprescindível para a Aliança avançar rapidamente com uma estrutura local para o concelho. Pedro Xavier preenche o princípios e valores pretendidos, estou certo que será uma mais valia», disse Telmo Martins em comunicado.

Com esta nomeação, o Partido Aliança «colmata uma lacuna que existia no barlavento algarvio, podendo agora desenvolver a sua política de proximidade das pessoas para as pessoas».

Pedro Xavier tem, pela frente, «um importante desafio», com enfoque na divulgação e implementação do partido no concelho.

Segundo fonte do partido, em nota de imprensa, a conclusão desta etapa «reforça e prepara o partido para iniciar a campanha das Eleições Legislativas de Outubro próximo».