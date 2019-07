Algarve volta a estar presente na Festa do Avante! no Seixal

O Algarve marcará também presença na Festa do Avante!, com espaço próprio, este ano localizado junto à entrada da Quinta do Cabo, onde estará representada a gastronomia, artesanato e cultura da região, mas sobretudo, onde se juntam os muitos algarvios que se deslocam ao evento todos os anos.

A Festa do Avante! vai realizar a sua 43ª edição nos dias 6, 7 e 8 de setembro de 2019, na Atalaia, Amora Seixal, um magnífico espaço com vista sobre a cidade de Lisboa, o Tejo e a baía do Seixal, onde se erguerá uma cidade acolhe um rico, amplo e diversificado programa político, cultural e desportivo da Festa do Avante!.

A Festa do Avante! é uma realização do Partido Comunista Português (PCP) que se assume como uma festa de e para todos, pelos valores que transporta da solidariedade e paz, pelo ambiente único que proporciona de amizade e camaradagem, pela valorização das artes, da cultura, dos espetáculos e do desporto.

Uma festa construída com trabalho militante, pelos membros do Partido e da JCP, por muitos amigos, por gente dos mais variados saberes que, em jornadas de trabalho e de convívio que se iniciaram no passado dia 28 junho, fazem da Festa do Avante! uma imensa obra coletiva que cada um sente como sua.

Na mobilização, além das possibilidades existentes entre transportes públicos e meios próprios, estão a ser preparadas excursões envolvendo três dias, dois dias ou apenas o domingo e que partirão de vários concelhos do Algarve.

A Festa do Avante! apresenta um amplo e vasto programa cultural de música e e espetáculos, de teatro, cinema, exposições, artes plásticas, ciência, livro, desporto, podem consultar toda a informação aqui.