Algarve sem plano de contingência no verão alerta José Carlos Barros

A Ministra da Saúde Marta Temido confirmou esta quarta-feira, 19 de junho, durante a audição parlamentar na Assembleia da República, que a disponibilização de alojamento gratuito temporário para pessoal médico, a vigorar até setembro, será, no Algarve, a única medida adicional prevista no âmbito do Serviço Nacional de Saúde durante o Verão deste ano.

Questionada pelo deputado José Carlos Barros, do PSD, sobre as medidas que já foram ou estão a ser desenvolvidas, Marta Temido respondeu que já tinha sido assinado o despacho com incentivos para os profissionais que optem por trabalhar no Algarve durante o Verão.

Recorde-se que esta medida, que tem como objetivo agilizar os mecanismos de mobilidade aplicáveis ao pessoal médico durante a época estival e que foi classificada pelo Sindicato Independente dos Médicos como «marketing político», tem sido adotada em anos anteriores sem quaisquer resultados.

Para José Carlos Barros, «é difícil compreender esta insistência numa medida que, comprovadamente, não resulta. É insistir no erro. Não será por acaso que a senhora ministra a referiu como num ato de fé, dizendo textualmente que espera que este ano tenha mais sucesso do que nos anos anteriores».

De acordo com o deputado do PSD, «a realidade no Algarve tem sido caracterizada por uma penosa degradação das condições de prestação de cuidados de saúde», considerando «preocupante a inexistência de um plano de contingência para o período estival», tendo presente, desde logo, «a especificidade turística da região e os graves problemas com que as unidades de saúde se têm confrontado em anos anteriores durante este período em que a população presente no Algarve quase triplica».