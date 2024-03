AD Algarve termina campanha para um «novo futuro»

A AD Algarve terminou «em grande» a sua campanha eleitoral apelando ao voto, na quinta-feira, dia 7 de março, no salão de festas de Loulé.

Perante uma moldura humana de 500 pessoas, Miguel Pinto Luz colocou um ponto final numa campanha definida assim pelo cabeça de lista: «28 dias de aprendizagem com esta gente magnífica, correndo cidades e sítios; litoral, serra e barrocal, numa jornada de grande cumplicidade entre gente que sabe que esta é uma das últimas oportunidades para trazermos para o Algarve aquilo que a região merece: justiça, desenvolvimento e esperança, muita esperança no futuro».

O público correspondeu, dando-lhe a grande ovação da noite e rendendo homenagem ao homem que, nas palavras de Cristóvão Norte, «veio de outras paragens para se juntar a nós nesta luta desigual, que é a exigência de investimento e atenção na saúde, na mobilidade, na questão da água e na educação».

Para o presidente da distrital do PSD e número dois da lista AD, «o Miguel veio mesmo para lutar pelos algarvios e nós aqui estamos, com apreço e amizade, a reconhecê-lo e convictos de que esta luta não finaliza dia 10; antes pelo contrário, só então vai começar».

Antes, já José Mendes Bota «incendiara» a sala, convocando o voto de «todos os que estão à nossa volta», para que no domingo a vitória não nos escape entre os dedos, assim como a oportunidade de a AD formar «um governo forte que leve a sério as exigências dos algarvios».

O mandatário da coligação recordou batalhas passadas e mostrou confiança no espírito de responsabilidade dos Algarvios para que «esta eleição, que é das mais importantes que vivemos em democracia», tenha «um resultado bom para os Algarvios, o que implica necessariamente uma vitória expressiva da AD».

Macário Correia, presidente da Comissão de Honra, fez um apelo ao voto moderado, lembrando o passado o povo do Algarve, que sempre foi «uma região acolhedora, que deu destino a pessoas de muitas outras paragens que aqui encontrou lar e muito tem contribuído para a competitividade da nossa economia».

Sobre a questão da água, aquele que é o presidente da Associação de Regantes do Sotavento, lamentou ainda que a governação dos últimos anos tenha assistido ao problema da seca sem ter tomado «nenhuma decisão relevante».

Agora, disse, é tempo de arrepiar caminho e, por isso, «importa que todos votemos no domingo para darmos uma grande vitória à AD».

Previamente, fora o tempo de Cláudio Lima, presidente do PSD de Loulé, dar as boas-vindas a todos, lembrando a boa campanha que também se fez em Loulé e suas freguesias e elegendo Miguel Pinto Luz como «um grande trunfo para o futuro do Algarve, sejam quais forem as funções que for chamado a desempenhar».

À almancilense Isilda Guerreiro coube a representação de um dos partidos da coligação, o CDS-PP, lembrando a importância deste partido histórico na luta pelo desenvolvimento da região – o que, diga-se, encontrou perfeito paralelo na participação dos centristas nesta campanha eleitoral, entusiástica e expressiva, com excelentes indicações quanto ao futuro do partido na região.

Mas sobre futuro, aquele que mais falou foi mesmo o líder da JSD Algarve, Artur Gomes, que, sob o entusiástico apoio da muita juventude presente, lá foi enumerando os problemas experimentados pelos jovens na região, ao nível da habitação, da mobilidade e muito mais, mostrando-se satisfeito pela excelente campanha realizada e pelas pistas deixadas.

No final, ao som do hino nacional, todos se uniram num caloroso abraço, representativo do espírito de união que atravessa todos os membros da AD para que, segundo Miguel Pinto Luz, «este espírito de inconformismo não acabe por aqui; e seja antes a antecâmara de um novo futuro para esta maravilhosa região».