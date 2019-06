UAlg: estudar onde não se consegue viver

Nos últimos anos, os alunos matriculados nas universidades portuguesas têm vindo a experienciar crescentes dificuldades em encontrar alojamento nas cidades universitárias do litoral português.

A situação que nos é mais próxima é a da Universidade do Algarve (UAlg), que tem vindo a registar um aumento da sua procura há já vários anos, em grande parte devido a alunos de nacionalidade estrangeira que procuram a instituição em programas de mobilidade como o Erasmus.

Este aumento repercutiu-se no número de alojamentos procurados, o que se aliou ao crescimento do turismo de plataformas e ao alojamento local para potenciar uma situação problemática: semanas após o início do ano letivo, ainda há centenas de alunos que não conseguem encontrar alojamento.

Infelizmente, a UAlg tardou a aperceber-se do fenómeno, apesar dos números serem óbvios e de vários estudantes terem alertado para as dificuldades em encontrar alojamento ano após ano.

A própria Associação Académica só recentemente se apercebeu do problema e tem dado pouca atenção ao mesmo, contrariamente ao que sucede no resto do país, onde as associações de estudantes e federações académicas têm tomado a linha da frente na procura de soluções.

Muitos estudantes começam a procurar alojamento para o próximo ano letivo antes de concluírem o atual e se as tendências atuais nos permitem supor algo, é que o ano letivo de 2019/2020 será ainda mais dramático para os estudantes da UAlg, uma vez que até em maio já começava a ser difícil encontrar alojamento a preços suportáveis, com vários senhorios a dizer inclusivo que para o ano não vão alugar a casa a estudantes mas antes a turistas.

Ainda que a instituição esteja a procurar soluções na forma de novas residências, a questão é mais estrutural: as universidades viram o número de alunos crescer durante décadas, sendo os estudantes estrangeiros uma parte cada vez mais significativa do total de alunos das instituições, sem que se tenham preocupado em fazer o número de alojamentos de ação social e residências acompanhar essa tendência.

Esta manifestação de irresponsabilidade e falta de planeamento não é, porém, exclusiva das universidades. Diversos governos acompanharam a situação e nada fizeram até esta se tornar dramática.

Dentro de três meses o novo ano letivo começará e na altura decerto que a comunicação social acompanhará a situação de perto. Coincidindo este período com a campanha eleitoral para as eleições Legislativas, certamente teremos toda a boa vontade política que faltou nos últimos anos. Mas, como sempre, as propinas serão a grande bandeira.

As propinas de acesso ao ensino superior sempre foram um tema controverso. Foram primeiramente implementadas pelo Estado Novo em 1941, com o valor de 1200 escudos (aproximadamente 6 euros), mantendo-se até 1992, ano em que o governo de Cavaco Silva decide aumentar este valor, numa lógica de partilhar com as famílias os custos do ensino superior que começou a registar aumentos significativos da procura de ano para ano.

Na altura já havia perto de 187 mil alunos matriculados no ensino superior, sendo o valor nos dias de hoje quase 373 mil.

O início da massificação do ensino superior trouxe consigo custos acrescidos e as propinas foram a solução fácil e prontamente encontrada. Tendo sofrido várias alterações desde então, o seu valor foi subindo rapidamente até 2004, quando o valor máximo já era de 852 euros.

Este valor continuou a subir até ao pico da crise, em 2013, quando as propinas foram congeladas até aos dias de hoje.

No ano passado, o governo decidiu inscrever uma redução substancial no Orçamento de Estado para 2019, reduzindo o valor máximo da propina de 1063 euros para 850 euros, com vários elementos do executivo de António Costa e o próprio Presidente da República a sublinharem a necessidade de se reduzir mais o valor e eventualmente eliminar por completo.

A lógica por detrás desta decisão é a de democratizar o acesso ao ensino superior, cuja igualdade de meios para acesso e frequência a crise veio realçar.

Ainda que a medida seja objetivamente positiva para os estudantes e famílias, não deixa de ser mais um exercício de populismo do que uma derradeira medida que promova a mobilidade social e a democratização do ensino superior.

Senão vejamos: esta redução do valor máximo das propinas representa uma descida de receitas da parte das universidades que terá de ser assegurada pelo Orçamento de Estado, estimando-se um valor entre os 40 e 50 milhões de euros.

A pergunta-chave reside na utilidade que esta redução terá e é essa a parte da questão que foi arredada da discussão pública.

O ensino superior português tem vários problemas crónicos: subfinanciamento, limitações à mobilidade de docentes e alunos, falta de investimento em investigação e desenvolvimento, grave desajuste entre as vagas e a empregabilidade de determinados cursos, a perpétua precariedade dos investigadores e bolseiros, etc.

Mas no que toca à dificuldade de os estudantes acederem ao ensino superior, estas dificuldades são sobretudo financeiras, mas não necessariamente devido às propinas.

Por norma, os custos dos transportes públicos, meio preferencial de deslocação dos estudantes, e da habitação, custo obrigatório para o elevado número de estudantes nacionais, são ignorados ou menorizados, mesmo que diversos estudos ao longo dos anos apontem que o transporte e o alojamento (ver o estudo Custos dos Estudantes no Ensino Superior de 2018, coordenado por Luísa Cerdeira).

O acesso à habitação é um dos grandes problemas que a sociedade portuguesa enfrenta de momento e que certamente marcará a próxima década em Portugal e na Europa em geral.

A especulação imobiliária nas cidades portuguesas está a atingir valores muito acima das possibilidades da própria classe média.

As rendas também vão galopando e o turismo de plataformas como Airbnb e similares só vieram agravar a situação.

Isto resulta num cenário negro para os estudantes que procuram casas ou quartos nas cidades para onde querem ir estudar.

Se a crise serviu de tampão ao aumento das rendas, parece que nos últimos anos os seus valores foram atualizados com retroativos. Um estudante dificilmente consegue encontrar um quarto em Faro, Lisboa ou Porto por menos de 400 euros ou uma casa abaixo do 600 euros.

Todos os dias há novos relatos de quartos partilhados a serem alugados por 250 euros a cama ou garagens com casas de banho a 350 euros, sem as mais pequenas condições de habitabilidade.

Os serviços sociais das universidades passaram a última década e meia ignorando o alojamento dos estudantes. As residências existentes chegavam para os alunos com menos recursos e o baixo valor das rendas durante os anos da crise fomentaram uma ilusão de estabilidade.

Mas com o crescimento do turismo e o aumento do número de alunos estrangeiros, que totaliza perto de 12 por cento dos alunos inscritos no ensino superior, houve uma pressão adicional que agravou as disponibilidades de alojamento.

O cenário que se tem constatado no início dos últimos anos letivos chega a ser dramático: alunos a dormir em parques de campismo, hostels ou em casas de amigos e colegas durante semanas até conseguirem encontrar casa.

Os que têm viatura própria chegam a procurar alternativas em localidades vizinhas, mas poucos têm essa possibilidade ao seu alcance. A realidade é que os sucessivos governos congratulavam-se com o aumento do número de alunos do ensino superior sem se preocuparem com as residências universitárias vitais para o seu alojamento.

Perante rendas de centenas de euros, passes para transportes públicos e o custo de vida crescente das cidades universitárias, seriam mesmo os 1063 euros anuais das propinas que impediam os alunos mais desfavorecidos de aceder ao ensino superior?

As mais de 64 mil bolsas de ação social do ensino superior cobram os valores das propinas, mas conseguem dar resposta aos demais custos?

O estudo «Custos dos Estudantes no Ensino Superior Português», realizado com base em dados do ano letivo 2015/2016 estimou que os estudantes do ensino superior gastam, em média, 6445 euros por ano em despesas ligadas à frequência dos cursos, admitindo, porém, que em casos como Lisboa ou Porto o valor será mais alto, assim como nas demais cidades universitárias do litoral.

O ano letivo inicia-se a meados de setembro e pode terminar no entre o final de maio e julho, dependendo do calendário de avaliações. São entre 9 e 10 meses de despesas.

O facto é que estes valores subiram desde então, sobretudo devido ao preço do arrendamento. Mesmo que a ação social servisse de almofada aos estudantes mais carenciados, quantas famílias da classe média conseguem suportar custos de 700 ou 800 euros mensais por cada filho no ensino superior?

Nestes casos, não são os 22 ou 23 euros que serão poupados mensalmente com a redução do valor das propinas que farão a diferença. E dificilmente serão os 1063 euros a menos na fatura anual de 7000 euros que cada estudante paga para estudar no ensino superior que inverterão a tendência.

Não obstante, as propinas são vulgarmente apontadas como a grande restrição no acesso ao ensino superior, não porque são mais importantes que o alojamento, mas porque colhe mais simpatia do eleitorado, sobretudo em véspera de eleições.

As propinas até podem baixar novamente em 2020, 2021 e anos seguintes. Mas o problema estrutural permanecerá, pois esse é um produto da falta de responsabilidade e planeamento – e isso, bem, isso é a sucinta descrição do ensino superior em Portugal: um coletivo de irresponsabilidade e falta de planeamento.

No final de 2018 o governo finalmente reagiu ao problema da habitação com um programa de emergência que visa a criação de 12 mil camas para estudantes do ensino superior até ao final de 2019.

Porto e Lisboa terão mais 6 mil camas, enquanto as restantes estarão distribuídas pelo resto do país. Faro contará com duas novas residências que poderão acrescentar 200 camas à capital algarvia, número este manifestamente insuficiente para a procura.

É certo que os 40 ou 50 milhões de euros investidos pelo governo na redução das propinas resultarão numa poupança anual de 213 euros para os estudantes do ensino superior. Não teriam estes 40 ou 50 milhões sido melhor investidos em residências para estudantes?

A título de exemplo, a UAlg somente tem espaço nas suas residências para 558 estudantes, sendo que a instituição tem mais de 8000 estudantes inscritos. Um quarto individual na UAlg custa 120 euros para bolseiros e 170 euros para não bolseiros.

A poupança que resultaria de alojamentos a este preço não valeria certamente mais que os 22 ou 23 euros de poupança em propinas? A matemática diz que sim, mas a política diz que não…

J. André Guerreiro | Escritor e investigador social