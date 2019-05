Queres ou não ter voto na matéria?

Sonhas em fazer o Erasmus? Preferes respirar ar puro e menos C02? E se alguém te convidasse, assim de repente, para ir a Madrid ver um concerto? Tudo isto é ser europeu.

Já não há volta a dar-lhe. Para a geração 20-30, muitas das questões que fazem parte do dia a dia, como por exemplo a Internet, o preço dos pacotes, o acesso a toda a informação, dependem de decisões da União Europeia.

Por outro lado, assuntos um pouco mais sérios, e dos quais depende o futuro, como a proteção do Ambiente, só podem ser resolvidos em conjunto com outros países.

Queres um exemplo? Se os nossos vizinhos mais próximos não combaterem a poluição no mar, as nossas belas praias algarvias vão sofrer as consequências. Porque o mar deles é também o nosso mar.

Ainda mais, todas as ações, as que pretendermos desenvolver na nossa região, de combate à poluição, serão muito mais difíceis se não houver fundos comunitários para as ações de limpeza, para a investigação, para a preservação das espécies ameaçadas, como é o caso dos cavalos-marinhos da Ria Formosa, que estão ameaçados de extinção.

Com o maior respeito pelas gerações anteriores, a quem devemos muito, tenho consciência que só teremos um futuro melhor, mais desenvolvimento, se a geração 20-30 se dispuser a ter voto na matéria.

Por isso, o meu apelo à participação ativa e ao voto nas eleições para o Parlamento Europeu de 26 de maio, aos que vão votar este ano pela primeira vez, aos que estão a começar a universidade, aos que querem mais e, sobretudo, melhor emprego, depois de terminada a sua formação.

O projeto União Europeia faz parte da vida da geração 20-30 de tal maneira que muitos terão dificuldade em admitir que não foi sempre assim.

A liberdade de expressão, a livre circulação, sem fronteiras nem passaportes, usar a mesma moeda em mais de 20 países, estão dadas por adquiridas.

E compreendo existir por vezes alguma impaciência, por haver situações que já deveriam estar melhor resolvidas. Daí a importância da participação, se queremos mudar e ter mais Europa.

Escolher o melhor representante, o melhor projeto, apoiar quem defende os nossos interesses. Porque a alternativa é alguém a escolher por nós, e nesse caso poderemos não gostar das soluções propostas e das ações a que elas conduzirem.

No domingo, 26 de maio, antes ou depois da praia, do passeio, ou até do conforto do sofá, é preciso ter voto na matéria. Porque somos algarvios, portugueses, mas também europeus.

Rui Cristina | Presidente da Comissão Política do PSD Loulé