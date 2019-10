A propósito das eleições legislativas, em que o círculo eleitoral de Faro a par com do Porto foram os únicos, a nível nacional, em que o PSD aumentou o número de deputados, no Algarve passou de dois para três representantes na Assembleia da República, ocorreu-me ir verificar o significado da palavra «deputado».

Segundo o dicionário, chama-se deputado a «toda a pessoa que recebe a incumbência ou o mandato de participar de uma assembleia, como representante ou delegado daqueles que o escolheram».

Ao ser escolhido como representante dos algarvios, a par dos deputados Cristóvão Norte e Ofélia Ramos, o meu compromisso é sobretudo, a ouvir as pessoas, a escutar os seus problemas, as suas críticas, os seus anseios e ser uma voz ativa na Assembleia da República, para a sua resolução. Será para mim um desafio que pretendo vencer, honrar a incumbência de «ser o delegado daqueles que me escolheram», ou seja, pugnar para que o Algarve tenha o que merece.

E os algarvios merecem que a Saúde seja um sector prioritário. Vamos por isso pugnar pela construção do Hospital Central do Algarve e por melhor funcionamento dos Hospitais de Portimão e Lagos e dos Centros de Saúde, com mais médicos enfermeiros e meios técnicos adequados. Há que alargar a rede de cuidados continuados por respeito à geração que nos precedeu e reforçar os cuidados de saúde primários.

O Algarve merece um futuro melhor, em que as nossas crianças a partir dos 6 meses tenham acesso a mais creches e jardins-de-infância, em que haja mais apoios para idosos e pessoas com deficiência e se faça a revisão do regime de incentivos ao arrendamento, facilitando a habitação.

Em termos de investimento, o Algarve não pode ser menos que outros! Por isso, o programa nacional de investimentos 2030 deve contemplar um pacote financeiro adequado à dimensão do Algarve. E não os 0,5 por cento que o governo propõe.

Importa garantir que o Orçamento do Estado (OE) compense as verbas dos fundos comunitários a que o Algarve não tenha acesso e com esse investimento do Orçamento e fundos europeus, desenvolver novas áreas da economia.

O Algarve merece boas estradas e melhor ferrovia! Para tal, desejamos a redução das portagens, pois a maior utilização da A22 compensa a baixa de preços e com isso todos ganhamos em segurança e maior mobilidade.

Há, ainda, a maior urgência na requalificação da EN 125 entre Olhão e Vila Real de Santo António e da EN 2 até São Brás de Alportel, facilitando o acesso ao interior. E não pode ser mais adiada a eletrificação da linha de comboios do Algarve, a atualização das carruagens e a criação de ligações diretas de Lagos a Vila Real de Santo António.

Os algarvios merecem sem dúvida melhor emprego, com mais formação e incentivo para o desenvolvimento de novas áreas da economia, como por exemplo tornar o Rio Arade navegável, investir no porto de Portimão, para mais economia do mar.



Sim, os algarvios merecem melhor Ambiente, o aumento da rede de energia eólica e solar e o alargar a rede de postos de carregamento de viaturas elétricas.

E queremos uma organização superior da Administração, aprofundar a revisão administrativa e política do Estado, para uma região mais autónoma.

Como deputado do PSD pelo círculo de Faro, irei pugnar para que o Algarve tenha o que merece.

Rui Cristina | Deputado da Assembleia da República eleito pelo círculo de Faro