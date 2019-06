Não usar pensos rápidos em cirurgias, nem pôr todos os ovos no mesmo cesto

Há vários sectores onde se aplicam leis de bases. Da educação à atividade física e desporto, passando pelo ambiente e a economia social, por exemplo.

Nesta legislatura, o PS pretendeu alterar a Lei de Bases da Saúde.

Na altura em que escrevo esta crónica, ainda não era líquido que a «geringonça» obtivesse acordo necessário para a sua aprovação.

Relativamente à Saúde, no Algarve o Serviço Nacional de Saúde (SNS) é exatamente isto: um caos! Foi a região onde houve mais reclamações em 2017 e onde as listas de espera para as consultas em vez de diminuírem, crescem.

Passamos de 2500 queixas por ano para 5600, o que mostra bem a dor e desespero dos utentes.

Vêm agora com o penso rápido do reforço do verão, como se os algarvios não vivessem cá todo o ano.

E mais pensos rápidos se acrescentam quando se aprova o não pagamento das taxas moderadoras nos centros de saúde, uma espécie de cortina de fumo lançada devido ao impasse no debate sobre Lei de Bases de Saúde.

A bancada do PSD aprovou a proposta, uma vez que ainda há cerca de quatro milhões de portugueses que não estão isentos do pagamento de taxas moderadoras.

Mas tal não vai resolver as crónicas faltas de pessoal médico e de outros profissionais da saúde como enfermeiros, de camas em especial nos cuidados continuados, de especialidades nas regiões que não sejam Lisboa e Porto.

E para este caos não há pensos rápidos nem medidas eleitoralistas que nos valham. Temos de exigir que se construa um novo Hospital Central do Algarve.

Desde 2003 todos os governos, sem exceção, partidos, deputados, autarcas, ordens profissionais, sindicatos, todos sublinharam que se trata de uma infraestrutura fundamental.

Mas segundo as decisões do PS, até 2023 não haverá hospital central do Algarve.

E esta infraestrutura é fundamental para chamar mais médicos, para que haja melhor saúde para os algarvios, mas também para que o futuro, em termos sociais e económicos, dê garantia de cuidados diferenciados aos cidadãos e aos visitantes.

E por falar em futuro e em desenvolvimento social e económico, para o qual é essencial a Saúde, devo dizer-vos que sinto orgulho em ser algarvio, quando verificamos que o Algarve foi a região cuja economia mais cresceu no panorama nacional nos últimos cinco anos.

Sabemos que isso se deve ao Turismo e às atividades associadas e ao esforço dos empresários.

De notar que o alojamento local, com a legalização de registos que já existiam, contribuiu expressivamente para a melhoria da qualidade, para o cumprimento das regras fiscais e criou mais valor às empresas.

Mas também sabemos que pôr todos os ovos no mesmo cesto, não é a melhor ideia. Se a asa da cesta se rompe, lá se partem todos os ovos.

Se crescemos mais nos últimos anos, também tivemos a crise a dobrar, quando a conjuntura internacional foi de crise.

O Brexit e a quebra do turismo britânico, está já a fazer abrandar os resultados. Por isso, será necessário encontrar outros negócios que diminuam a sazonalidade no Turismo e outras atividades económicas.

Se passamos de ser o campeão nacional do desemprego para a região com mais oferta de emprego, seremos capazes de enfrentar o desafio de desenvolver novos campos de atividade.

E o mar está aí, à nossa espera. Estou a falar dos portos de Portimão e Faro, no que toca a atividades marítimo turísticas, cujas obras estão paradas.

Estou a falar no porto de Quarteira, quando se fala de pescas, que também aguarda obras de requalificação.

Estou a falar da aquacultura que se pode desenvolver na Ria Formosa e no litoral, aproveitando-se a investigação, reconhecida mundialmente, já efetuada na Universidade do Algarve, que poderia criar emprego muito qualificado.

E não podemos falar do mar, sem falar do sol. E nós temos sol para dar e vender.

A aposta nas energias renováveis, para a produção de eletricidade, é outro dos negócios que pode ser desenvolvido, com a vantagem de não arriscarmos fontes poluidoras.

O que é que falta? Vontade política do atual governo de uma mudança que garanta melhor futuro no Algarve. Não podemos continuar à espera e de braços cruzados.

Rui Cristina | Presidente da Comissão Política do PSD Loulé