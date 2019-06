Europeias 2019, política e responsabilidade

Cumprimos com o objetivo de eleger um eurodeputado, um resultado histórico que coloca a nossa mensagem ecológica na linha da frente do debate político ao nível europeu.

O crescimento deste movimento na Europa deixa-nos otimistas relativamente à defesa das nossas bandeiras como: alterações climáticas; descarbonização; transição energética; ambiente e preservação da biodiversidade em terra e no mar; bem-estar e proteção animal; migrações e direitos humanos; igualdade de género; economia ética, comércio justo e finanças responsáveis; liberdade e cidadania.

O PAN – Pessoas-Animais-Natureza é em Portugal o partido certo para levar estas mensagens mais longe, porque elas estão inscritas no nosso ADN desde a criação em 2011.

E temo-las defendido de forma coerente desde sempre. Não acontecem por moda ou por manobras político-partidárias, mas sim por convicção profunda.

É com grande sentido de responsabilidade e gratidão que recebemos com alegria o voto de confiança de muitos portugueses, que cada vez mais compreendem esta mensagem, e que nos dá mais força para continuar.

Apesar da abstenção de quase 70 por cento, o PAN triplicou os votos relativamente a 2014. Muito menos pessoas foram votar para as Europeias em comparação com as eleições legislativas, ainda assim no total o PAN obteve mais votos que nestas últimas, em 2015.

No distrito de Faro alcançámos uma fatia global de 6,15 por cento da votação, com picos de 7, 8 e 9 por cento em algumas freguesias dos concelhos de Aljezur, Vila do Bispo, Portimão, Albufeira, Faro e Olhão.

No global são números consistentes, fruto do trabalho crescente que temos desenvolvido localmente nas assembleias municipais e atividade política de proximidade com os cidadãos, associações e as forças vivas da região.

Trabalho que vamos continuar a desenvolver. Apenas uma nota para o desafio das eleições legislativas que está próximo, sabemos que o distrito de Faro apenas elege nove deputados para a Assembleia da República e que para o PAN eleger precisará superar a barreira dos 9 por cento de votos, o que é complicado, mas estamos presentes e vamos querer agarrar esse desafio junto daqueles que confiam em nós.

Paulo Baptista pela Comissão Política Distrital de Faro do PAN