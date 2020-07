Ciclovid ou o flagelo da Avenida Mota Pinto e Sá Carneiro em Quarteira

Os mais realistas apontam para um cenário muito complicado a partir de outubro/novembro, digo realistas, os nossos empresários, (que nesta situação específica) possuem os seus estabelecimentos comerciais e de serviços ao longo da Avenida Mota Pinto e Francisco Sá Carneiro.

Perante este cenário é preciso fazer um reconhecimento enorme ao engenho e capacidade empresarial destes nossos conterrâneos, pois, não bastasse terem sido incomensuravelmente prejudicados pela polémica Ciclovia, ainda se veem a braços com os efeitos imprevisíveis do surto de COVID-19 e atraso das medidas camarárias de apoio à economia local, uma dita aplicação para telemóvel de fomento ao consumo.

Mais do que a soma de todas as pragas do Egipto, este autêntico Ciclovid, veio causar danos sociais e económicos que serão duradouros e os quais vão persistir, fazendo deste Ciclovid um novo membro forçado do quotidiano da nossa Cidade de Quarteira.

Esta é a realidade que nos assiste, no entanto, dentro da parte que concerne de forma mais direta à Câmara Municipal de Loulé e respectivo executivo socialista, causadores deste nefasto afunilamento viário e económico, o qual as eleições do próximo ano não esquecerão, pois como disse Vítor Aleixo, num discurso recente «nunca nos esquecemos de Quarteira», acredite senhor presidente que os quarteirenses também nunca se esquecerão dos senhores!

Agora é a oportunidade de acabar com a Ciclovia, que se encontra com certas partes do seu troço por pintar, com falta de pinos e outros destruídos, sendo usada pelas pessoas de mais idade como alternativa à calçada perigosa onde podem escorregar ou até por praticantes de corrida do que propriamente pelas bicicletas ou trotinetes.

É imperativo procurar dotar a Avenida Mota Pinto e Sá Carneiro, principais visadas pela Ciclovia, de uma nova dinâmica que ajude os empresários a conseguir mais atratividade e competitividade. Neste momento numa simples abordagem de rua com alguns desses nossos amigos, familiares e conhecidos, percebemos por detrás das suas palavras uma paulatina ansiedade e grande amargura por terem confiado nos senhores. É notório um crescente receio daquilo que se avizinha quando o Verão terminar.

O Ciclovid é o flagelo da Av. Mota Pinto e Sá Carneiro em Quarteira, situação que o executivo socialista da Câmara Municipal de Loulé, pode e deve resolver, aliviando o peso que os empresários sentem ao retirar da palavra Ciclovid, o ciclo e com melhores medidas de controlo do trânsito e dos excessos, igualmente garantir a segurança e maior mobilidade neste troço, tornando-o mais atrativo a quem neste momento o evita.

Quanto ao Covid-19, teremos que conviver com o mesmo e não sendo por inteiro insensível ao trabalho desenvolvido pela autarquia, acredito que poderiam ter sido mais proficientes e imediatos na abordagem ao problema. Mas essas considerações deixá-las-ei para futuro.

Termino, relembrando que Quarteira não precisa que nos lembrem que não se esquecem de nós, precisamos sim, é de assertividade e competência na gestão deste território.

João Carlos Santos | Presidente do PSD Quarteira