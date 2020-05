As estranhas noções da economia contraditória

Fui surpreendido com confusas declarações do nosso ministro das Finanças, Siza Vieira, há semanas. O governante referiu que «as despesas do Estado hoje são os impostos amanhã».

Dissecando estas declarações, fui invadido por uma séries de questões devido à tamanha contradição do ministro para com o seu governo, que afirmou sob voz do primeiro-Ministro António Costa que as medidas de austeridade são «contraproducentes» para a retoma económica.

Ainda assim, António Costa referiu na mesma entrevista que não quer dar «hoje uma resposta que amanhã não possa garantir». Afinal, a austeridade é uma má ideia do passado, ou uma resposta do futuro?

Não existe ainda uma ideia clara de como vão os governos europeus gerir a sua acentuada despesa pública, que irá disparar devido à crise pandémica da COVID-19.

Governos esses que estão mais limitados do que, por exemplo, economias como a americana ou a britânica que irão adotar medidas de monetarização, muito mais que a Zona Euro.

Penso que uma questão importante é perceber o que é austeridade. A austeridade não se contempla apenas com o aumentos de impostos.

Esses aumentos de impostos podem servir para aumentar a qualidade e quantidade dos serviços públicos, como a educação ou saúde. Nem todos os aumentos de impostos devem ser entendidos como prejudiciais para o contribuinte e a sociedade em geral. Depende muito.

A austeridade é a combinação do aumento dos impostos com o corte na despesa pública, nomeadamente nos serviços sociais, degradando as redes de welfare dos países.

Essa foi basicamente a receita que escolhemos para lidar com a crise financeira internacional de 2007-2009.

O governo de António Costa apareceu como alternativa a essas políticas de austeridade, propondo um caminho alternativo de devolução de rendimentos.

A retoma a este caminho revela o lado mais desprezível da política, e a meu ver, uma ameaça às democracias liberais, a deceção extrema do eleitorado.

Também importante, é o quão errado está o entendimento da funcionalidade desta política de «as despesas do Estado hoje são os impostos amanhã».

Esta é altura para aumentar a despesa pública e utilizar todos os mecanismos disponíveis para fazer isso, atenuando ao máximo as consequências de tal, em conformidade com o que aconteceu com vários planos macroeconómicos colossais no passado, hoje mencionados como exemplos nas recuperações económicas internacionais (exemplo do plano Marshall).

Com isto quero dizer que o aumento da despesa do Estado é o que irá permitir evitar o agravamento da recessão.

Gastos em educação, saúde, apoios no pagamento de salários, impedimento da falência de empresas, irão possibilitar a recuperação da economia e consequentemente o aumento da receita fiscal do Estado, formando uma bola de neve que nos permite aumentar ainda mais o investimento público, ao mesmo tempo que vamos resolvendo o problema do endividamento.

O problema da dívida e os nossos encargos não se resolvem com impostos. Resolvem-se com uma combinação que já antes resultou. Uma combinação de crescimento económico e inflação superiores às taxas de juro.

Por último, e não menos importante, há que falar no elefante no meio da sala: a dimensão das dívidas.

Perdoar a dívida ou parte dela também funcionou no passado, com certeza que funcionará também em tempos de grande incerteza como os de hoje.

A nossa inflexibilidade quanto a esta questão já nos contemplou com enormes problemas no passado. A pouca solidariedade gera extremismos, ontem, hoje e amanhã.