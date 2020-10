Loulé tem 10 mil vacinas contra a gripe gratuitas para os seus idosos

Vacinas serão administradas em farmácias do concelho ou através da Unidade Móvel de Saúde.

O Município de Loulé, através de uma parceria com a Associação Dignitude, aderiu ao Programa «Vacinação SNS Local», que permite à população com 65 ou mais anos vacinar-se contra a gripe sazonal de forma gratuita em qualquer farmácia do concelho.

Este protocolo de parceria vai possibilitar que 10000 pessoas, residentes no concelho de Loulé, possam ter acesso gratuito à vacina contra a gripe sazonal, nas farmácias comunitárias.

Para além de garantir um serviço de proximidade à população mais idosa, esta iniciativa permitirá igualmente facilitar o acesso à vacinação, evitando deslocações aos centros de saúde e resguardando os mais vulneráveis.

As farmácias que aderiram ao Programa «Vacinação SNS Local», no concelho de Loulé, são: Farmácia Algarve (Quarteira), Farmácia Almancil (Almancil), Farmácia Avenida (Loulé), Farmácia Chagas (Loulé), Farmácia Cruz Ramos (Boliqueime), Farmácia Horta Figueiredo (Alte), Farmácia Maria Paula (Quarteira), Farmácia Martins (Loulé), Farmácia Miguel Calçada (Quarteira), Farmácia Nobre Passos (Almancil), Farmácia Pinto (Loulé), Farmácia Silva (Vilamoura), Farmácia Silveira Algarve (Almancil) e Farmácia Sousa Rodrigues (Benafim).

Por outro lado, para complementar este programa e assegurar a vacinação de toda a população mais idosa residente no território concelhio, a Unidade Móvel de Saúde, munida de uma equipa de enfermeiros, encontra-se, desde segunda-feira, a percorrer o interior do concelho, nomeadamente as freguesias do Ameixial, Alte, União de Freguesias de Querença, Tôr e Benafim e Salir.

Esta iniciativa resulta de uma parceria entre o município de Loulé e a Unidade de Cuidados da Comunidade Gentes de Loulé, do Agrupamento de Centros de Saúde do Algarve I Central.