Faro: Serviço de Nefrologia promove ação sobre saúde renal

O Serviço de Nefrologia da Unidade Local de Saúde do Algarve promove, em Faro, uma ação de sensibilização de promoção da saúde, no âmbito do Dia Mundial do Rim.

O Serviço de Nefrologia da Unidade Local de Saúde do Algarve (ULSALG) promove no dia 14 de março, pelas 18 horas, uma ação de sensibilização que visa a promoção da saúde renal. A ação, que decorre no auditório 1.5 do Complexo Pedagógico da Penha, na Universidade do Algarve, enquadra-se nas comemorações do Dia Mundial do Rim.

Estima-se que em Portugal a Doença Renal Crónica (DRC) afete cerca de 800 mil pessoas e que existam cerca de 16 mil insuficientes renais. De acordo com a organização, «Portugal apresenta ainda a taxa de prevalência da doença renal crónica mais elevada da Europa e é também o país europeu com a maior taxa de doentes renais crónicos a fazer técnicas de substituição renal (hemodiálise ou diálise peritoneal)».

«Na região algarvia temos 550 doentes em programa de substituição da função renal (hemodiálise ou diálise peritoneal) e em consulta externa são acompanhados pela especialidade 4.000 doentes», refere a equipa do Serviço de Nefrologia.

Desde 2021, o Serviço de Nefrologia tem vindo a reforçar a importância de fornecer intervenções educativas para populações com maior risco de desenvolver Doença Renal Crónica, promovendo sessões de esclarecimento e palestras. «O desenvolvimento e a implementação de políticas de saúde com foco na educação do público sobre DRC podem ser benéficos na promoção de maior participação em programas de rastreamento e adesão a medidas preventivas. Este é um passo crucial para a prevenção e mitigação da progressão da Doença Renal Crónica», refere a equipa dinamizadora da ação.

Durante a sessão decorre uma atuação de jazz a cargo da banda The Lighthousers.

Programa

18h00 – Sessão de Abertura: José Almeida, Diretor Clinico Hospitalar e Rubina Correia, Diretora dos Cuidados de Saúde Primários da ULSALG

18h15 – Nefrologista: «O Papel do Rim na saúde do indivíduo»

18h30 – Momento musical: Grupo The Lighthousers

19h30 – Testemunho de vida real do impacto da doença renal no quotidiano

19h50 – Emissão de vídeo com as recomendações a adotar na prevenção da doença