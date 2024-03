Supermercados Apolónia celebram 41 anos com descontos

O Apolónia está prestes a comemorar 41 anos. A ocasião especial, será celebrada, em todas as suas lojas físicas e online nos dias 23 e 24 de março.

No dia 23 de março, o Apolónia comemora o seu 41º aniversário, mas a celebração estende-se até dia 24 de março, com descontos até 50 por cento em mais de 3000 produtos.

A jornada que se iniciou com um modesto minimercado familiar há quatro décadas, expandiu-se para três supermercados, contudo a filosofia de negócio familiar continua a ser alicerçada.

Ao longo destes 41 anos de história, o Apolónia «tem reiterado o seu compromisso com a satisfação e confiança do cliente, mantendo a qualidade e excelência nos serviços prestados».

Como forma de assinalar este marco significativo, durante este fim de semana de celebração, os clientes poderão usufruir de descontos exclusivos até 50 por cento numa vasta seleção de mais de 3000 produtos, nas três lojas físicas em Almancil, Galé e Lagoa, assim como na plataforma online.

Oferecer-se-á ainda a cada cliente, um saco Apolónia por cada compra mínima de 10 euros.

«O Apolónia orgulha-se em compartilhar este marco com os seus clientes, que contribuem para o seu sucesso contínuo. Em reconhecimento desta parceria duradoura, os clientes terão a oportunidade de desfrutar de um momento especial com bolo e espumante Apolónia em todas as nossas lojas, bem como algumas surpresas que animarão estes dias», informa a gerência.

Esta celebração «não só marca mais de quatro décadas de sucesso e crescimento contínuo do Apolónia, mas também expressa o profundo apreço pela confiança e lealdade dos funcionários, parceiros e clientes ao longo dos anos, reafirmando o seu compromisso e reconhecimento como uma marca de excelência no seu sector».