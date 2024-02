Pingo Doce de Quarteira reabre com nova imagem

O Pingo Doce de Quarteira reabriu hoje com um espaço totalmente renovado e ainda mais sustentável, onde se destaca o novo restaurante Comida Fresca, com 79 lugares sentados e refeições prontas para levar ou encomendar.

O Pingo Doce de Quarteira conta, agora, com um ambiente mais moderno, onde os clientes vão encontrar cafetaria, padaria em livre-serviço, com fornadas de pão quente ao longo do dia e uma ampla variedade de produtos frescos, incluindo nas modernas secções de Talho e de Peixaria, com ecrãs digitais com informação dos produtos.

O restaurante Comida Fresca oferece uma grande variedade de pratos, confeccionados de forma tradicional e com os ingredientes mais frescos, para comer no local, encomendar ou levar para casa com toda a conveniência. Desde pratos mais tradicionais, como arroz de pato ou pataniscas a frango assado e opções vegetarianas, no restaurante há menus diários com opções para todos os gostos.

A nova loja vai, igualmente, ao encontro de uma maior preocupação ambiental e apresenta alternativas que permitem uma experiência de compra mais sustentável, através da disponibilização de sacos reutilizáveis eco mesh bag e trolleys e um posto de reenchimento de água filtrada ECO, um serviço inovador e exclusivo do Pingo Doce, mais sustentável e económico, e que contribui para a redução do uso de plástico descartável. Os clientes podem também levar as suas próprias embalagens e caixas para utilizarem na charcutaria ou no take away, por exemplo.

Pingo Doce de Quarteira apoia a comunidade local

No âmbito da política de responsabilidade social do Pingo Doce, a loja de Quarteira irá continuar a apoiar a comunidade local. Em 2022, esta loja doou mais de 17 toneladas de bens alimentares a várias associações locais. Em 2023, através do programa Bairro Feliz apoiou a criação do Centro de Apoio à Aprendizagem, uma sala interativa, de suporte à aprendizagem, do Agrupamento de Escolas D. Dinis de Loulé.