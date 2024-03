Cozinheiras algarvias servem almoço «Como em CASA» no Octant Vila Monte

Iniciativa «Como em CASA» terá a sua quinta edição no Octant Vila Monte, em Moncarapacho, com cozinheiras algarvias.

A iniciativa «Como em CASA» nasceu em outubro de 2023 e tem proporcionado viagens pelos saberes e sabores locais da região onde cada Octant Hotel se localiza. À mesa chegam pelas mãos das cozinheiras da aldeia e do chef de cada um dos hotéis, um desfilar de iguarias gastronómicas, que passaram de geração em geração e transformam uma refeição num momento de felicidade e de partilha entre amigos.

O Octant Vila Monte, localizado em Moncaparacho, recebe no sábado, dia 23 de março três cozinheiras locais para apresentarem os saberes e sabores da região. D. Matilde Zica, D. Dina Martins e D. Rosa Ferreira, naturais da região, foram aprendendo a arte da cozinha sozinhas, em casa ou nos vários empregos que foram tendo ao longo dos anos. Levam ao restaurante «À TERRA», os sabores algarvios centenários e os pratos mais apreciados da região.

O Xerém, um dos pratos mais conhecidos da costa algarvia chega à mesa com conquilhas e marisco, e os Biqueirões albardados, uma especialidade da região de Olhão, serão as entradas deste almoço, em honra de produtos locais e das receitas caseiras de quem por sempre lá viveu. Os pratos principais, a Galinha com grão e a Caldeirada de pata roxa com milho vão ser a ode à terra e ao mar algarvio.

Para finalizar, as cozinheiras fazem as honras da casa levando à mesa sobremesas tipicamente algarvias, enquanto conversam com os convidados sobre os segredos das iguarias deste almoço. Torta de laranja do Algarve, uma verdadeira exaltação do produto mais conhecido da região e Dom Rodrigo, uma sobremesa de ovos e amêndoa, que obteve o seu nome em homenagem a um ilustre membro do clero da região de Tavira.

O Octant Vila Monte, localizado entre a serra e o oceano, recebe o Capítulo V do «Como em CASA», com um custo de 55 euros por pessoa, com bebidas incluídas.

A experiência pode ser reservada online ou através de email ([email protected]).

As próximas edições do «Como em CASA» também já têm datas marcadas: no Octant Furnas no dia 20 de abril e no Octant Ponta Delgada no dia 1 de junho, sempre com cozinheiros de cada uma das regiões em que o hotel se localiza.

Sobre o Octant Vila Monte

«Aqui, entre a serra e o oceano, damos espaço aos sabores e às tradições. O tempo pauta-se pelas marés da Ria Formosa e pela vida que ali se preserva num frágil ecossistema que continuamente tentamos proteger. No bom espírito Farm House, cuida-se da calma, buscando inspiração nas aldeias circundantes cujas origens já se perderam há muito, ou no passo lento de quem pastoreia, observa as laranjeiras em flor e preserva o momento em histórias e lendas. Somamos a tradição à contemporaneidade entre quartos e uma coleção de suites, que reinterpretam o ambiente algarvio nos traços arquitetónicos ou na decoração que recolhe artesanato local. Aquele que acolhe e que tem memória viva», descreve a gerência, em nota divulgada hoje.

Com uma villa privada de 330 metros quadrados (m2) e dois espaços de restauração de excelência, o luxo acontece de forma simples, porque o tempo pára, porque o cuidado e curadoria caminham juntos.

Os serviços estão à disposição 24 horas por dia: no verão, a piscina exterior convida a mergulhos refrescantes; no inverno, a piscina aquecida e de acesso exclusivo para adultos para quem precisa para ganhar novo fôlego, nova energia.

Sobre os Octant Hotels

Os Octant são hotéis singulares. Perfeitamente diferentes. Espaços raros, regenerados, que mantêm a sua originalidade mesmo que revistos do ponto de vista do design contemporâneo, detalhado. Cada hotel corporiza o lugar, a cultura, a comida e as pessoas da sua envolvente, reforçando os prazeres simples, as verdades e saberes dali herdados. São lugares autênticos, peculiares e com sentimento de pertença. É por isso que nenhum hotel é igual ao outro. Cada Octant é uma homenagem à sua localização. São lugares onde existe cuidado, paz e serenidade. E também, emoção rara, conhecimento profundo, encontros e experiências excecionais que nunca se esquecem. Esta é a filosofia de Local Kind of Luxury. A liberdade é o verdadeiro valor da estadia. Onde cada pessoa tem o seu tempo e fará dele o que entender. Comer quando tiver apetite, dormir quando tiver vontade, mergulhar de cabeça em algo que nunca tenha experimentado antes, quando sentir que é o momento.