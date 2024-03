Continente abre nova loja no Parchal

O Parchal, freguesia da Lagoa, recebe a primeira loja Continente com cerca de 1700 m2 de área de venda e 130 lugares de estacionamento, com quatro postos de carregamento para veículos elétricos.

Localizado na Rua Infante Dom Henrique, o Continente Bom Dia Parchal conta com cerca de 60 colaboradores e funciona, diariamente, das 8h00 às 21h00, seguindo a estratégia de expansão das lojas de proximidade da MC em localidades e bairros urbanos. Esta abertura reforça a aposta da insígnia no distrito de Faro, que fica a contar com 23 lojas da marca.

A inauguração do espaço é assinalada com uma campanha de 10 por centode desconto em Cartão Continente, em toda a loja, entre os dias 21 e 24 de março, e que acumula com as promoções em vigor.

«Chegámos ao Parchal com uma aposta na proximidade aos nossos clientes e também na qualidade dos nossos produtos, que incluem os de marca própria e também as marcas que compõem habitualmente o cabaz das escolhas de quem nos visita. Queremos continuar a estar próximos das famílias, retribuindo o carinho que temos tido há mais de 38 anos», explica o diretor de Loja, José Ferreira, na empresa há oito anos.

O novo Continente Bom Dia Parchal tem painéis solares fotovoltaicos na cobertura e no parque de estacionamento, o que representa cerca de 45 por cento do consumo total da loja, garantindo a sua autossuficiência num período superior a 8 horas, num dia de boa radiação solar. A loja dispõe também de lâmpadas de baixo consumo, 100 por cento LED, para iluminação e equipamentos de controlo e redução de consumos excessivos de água.

Para assinalar a chegada à região, a Missão Continente ofereceu carrinhos de compras recheados de bens essenciais às instituições apadrinhadas pela nova loja: Centro de Apoio a Idosos de Ferragudo e à Instituição Animal – Carvoeiro Cat Charity Associação. Estas instituições vão ser permanentemente apoiadas pela Missão Continente, através dos excedentes alimentares diários da nova loja Continente Bom Dia Parchal.

No Continente Bom Dia Parchal, os consumidores podem ainda utilizar sacos reutilizáveis na compra de fruta, legumes ou padaria, como também caixas reutilizáveis na charcutaria e take-away.

O Continente tem o compromisso de levar qualidade para a região, contando ainda na sua nova loja com produtos nacionais frescos e da época, desde as frutas e legumes, à padaria, talho e peixaria.

O Continente é a marca de retalho alimentar da MC. Com mais de 35 anos de existência, foi a primeira cadeia de hipermercados a instalar-se em Portugal e conta atualmente com mais de 300 lojas. As linhas de ação da cadeia são a orientação para o consumidor, os preços baixos, uma forte dinâmica promocional, a qualidade e a variedade dos produtos e serviços.