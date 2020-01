VRSA reúne oferta desportiva do município em Guia Escolar

Município de Vila Real de Santo António (VRSA) lançou nova edição do guia «Queres praticar desporto?».

A publicação é editada pela Câmara Municipal, sendo especialmente dirigida aos alunos do primeiro ciclo e reunindo as modalidades disponibilizadas pelos clubes e associações do concelho de VRSA.

Na globalidade, o guia apresenta cerca de 30 modalidades que podem ser praticadas no município, cujos dados foram recolhidos pela Divisão de Desporto e Saúde da autarquia de Vila Real de Santo António no início do ano letivo 2019-2020.

Com distribuição gratuita em todas as escolas do primeiro ciclo, a brochura tem também como objetivo facilitar a proximidade entre as coletividades e os encarregados de educação, disponibilizando todos os contactos úteis para a inscrição dos estudantes nas diversas atividades.

Com esta medida, a Câmara Municipal de VRSA pretende «dar a conhecer à comunidade escolar toda a oferta desportiva do concelho, tendo ainda como missão o combate ao sedentarismo e a promoção de estilos e hábitos de vida mais saudáveis».