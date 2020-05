VRSA disponibiliza tablets aos alunos do Secundário que necessitem

Medida pretende facilitar estudo para os exames.

O município de Vila Real de Santo António (VRSA) disponibilizou tablets aos alunos do ensino secundário que serão, este ano, submetidos a exame e não dispunham de dispositivos para acompanhar o estudo.

Os aparelhos foram entregues pela presidente da Câmara Municipal de VRSA, Conceição Cabrita, e pela vereadora com o pelouro da educação, Carla Sabino, à diretora do Agrupamento de Escolas de VRSA, Cristina Rodrigues.

Para Conceição Cabrita, «com o incremento do ensino à distância, em virtude da COVID-19, agravam-se as dificuldades entre as famílias que não têm acesso às tecnologias ou a um simples computador para poder estudar. Esta medida visa corrigir essa injustiça e repõe a igualdade entre todos os alunos no acesso à educação».

Esta iniciativa faz parte do conjunto de medidas económicas e sociais que visam mitigar os efeitos negativos provocados pela pandemia na população e famílias do concelho, juntando-se ao projeto «Máscara Solidária», que prevê a distribuição gratuita de máscaras a toda a população do concelho de Vila Real de Santo António.