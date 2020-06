UAlg volta a figurar entre as melhores universidades jovens do mundo

UAlg ficou entre as posições 201 e 250.

A Universidade do Algarve (UAlg) aparece pela terceira vez no ranking do Times Higher Education (THE) Young University Rankings 2020, que analisa o desempenho de instituições de ensino superior criadas há 50 anos ou menos.

Entre as oito instituições de ensino superior portuguesas que integram esta classificação, a UAlg destaca-se no indicador que avalia a projeção internacional.

A lista do THE apenas indica o lugar exato das instituições até à 100ª posição, a partir da qual passam a ser classificadas por grandes intervalos, sem hierarquia.

Não obstante «o aumento da competitividade deste ranking», a UAlg classifica-se entre as posições 201 e 250. Este é o oitavo ano de publicação da avaliação do THE, que nesta edição vê aumentado o número de instituições (414), face a 2019 (351), e de países, passando de 60, no ano transato, para 66, em 2020.

Os 13 indicadores avaliados são os mesmos utilizados no Ranking Mundial das Universidades da Times Higher Education e organizam-se em torno de cinco grandes áreas: a qualidade do ensino e da investigação, as citações dos artigos científicos produzidos, a sua relação com a indústria ou a projeção internacional.