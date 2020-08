UAlg tem minicursos de Matemática para candidatos ao Ensino Superior

Minicursos serão lecionados presencialmente ou à distância, dependendo da situação sanitária.

A Universidade do Algarve (UAlg) vai disponibilizar, a título gratuito, minicursos de Matemática, com o objetivo de complementar ou reforçar a formação nesta disciplina, ajudando a preparar o ingresso no Ensino Superior.

Trata-se de uma iniciativa do «Clube da Matemática» da Universidade do Algarve, que também acompanha os alunos ao longo do seu percurso académico.

Os minicursos abordarão várias temáticas ligadas à Matemática, como estudo de funções, estatística, probabilidades, resolução de equações e inequações, entre outras. Podem inscrever-se todos os alunos, de qualquer ponto do País, que tenham efetuado a sua candidatura ao Ensino Superior.

As aulas serão lecionadas por professores da UAlg, em regime presencial (com um número limitado de vagas) e/ou à distância, dependendo da situação sanitária do País, do número de alunos e da sua localização geográfica.

Existirá ainda a possibilidade, também a título gratuito, de serem complementados com treino ao nível de métodos de estudo.

Estes minicursos têm início previsto para a segunda quinzena de setembro, sendo dada prioridade aos alunos que coloquem um curso da UAlg como primeira opção de candidatura.