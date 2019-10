UAlg quer «trocar a ciência por miúdos» com nova revista UAlgoritmo

«UAlgoritmo – Ciência trocada por miúdos» é o título da revista que foi lançada no passado dia 25 de outubro, na sala de seminários da reitoria da Universidade do Algarve, com o objetivo de levar o conhecimento a todos de uma forma mais acessível.

Com o intuito de comunicar ciência de uma forma clara para o público em geral, os textos publicados foram analisados e revistos por estudantes do ensino secundário de escolas da região do Algarve, sob a orientação de um professor.

A revista é coordenada por José Bragança, docente do Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da UAlg, e nesta primeira edição abordou os seguintes temas: «Como é que os habitantes da Praia de Faro olham para os riscos costeiros?»; «Utilização de compostos com atividade antimalárica no controlo de perkinsiose em bivalves»; «Rejuvenescer células velhas, é possível?»; «A aprendizagem implícita em crianças disléxicas»; «Gelificação dos oceanos – e a culpa não é da alforreca»; «Eco-PLis a Pré-história no Ris Lis, da serra ao Atlântico»; «Viés de manutenção da atenção na Ansiedade Social».

O lançamento da revista foi antecedido por uma reunião do Conselho Consultivo da Oferta Formativa da UAlg, que tem nos seus pontos estratégicos «a aproximação da Academia algarvia às escolas da região, sendo esta revista uma excelente contribuição». A publicação pode ser consultada online, aqui.