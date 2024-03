UALg está a marcar presença na 15.ª Futurália em Lisboa

Com o objetivo de se dar a conhecer e esclarecer dúvidas aos potenciais candidatos, a Universidade do Algarve (UAlg) está presente na Futurália, no Parque das Nações, em Lisboa, até ao próximo sábado, dia 23 de março.

A Universidade do Algarve (UAlg) está presente na Futurália – Oferta Educativa, Formação e Empregabilidade, que está a decorrer na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações, até ao próximo sábado, dia 23 de março.

Sob o mote «Ninguém fica para trás. Educação para todos», em 2024 a Futurália conta com a presença de mais de 300 instituições de ensino superior e profissional, nacionais e estrangeiras, entre as quais a UAlg, recebendo diariamente centenas de jovens dos ensinos básico e secundário e agentes educativos de vários pontos do país.

A UAlg marca presença neste certame para se dar conhecer e esclarecer dúvidas aos potenciais candidatos, que procuram o stand da academia algarvia para conversar com os representantes da mesma, maioritariamente estudantes, que, através da sua experiência, falam dos cursos, da vida académica e respondem às muitas perguntas dos visitantes.

No stand da UAlg os visitantes têm acesso, em primeira mão, a toda a informação sobre a instituição, como cursos (licenciaturas, mestrados, doutoramentos, pós-graduações e CTeSP), Dias Abertos (16 a 17 de abril) e Cursos de Verão (1 a 12 de julho).

Para a UAlg, participar nestas mostras educativas é uma oportunidade de dar a conhecer a sua oferta de um modo estruturado, mostrando aos visitantes que têm opções distintas para a construção do seu percurso formativo.

Até ao próximo sábado, o stand da UAlg poderá ser visitado no Pavilhão 4 da Futurália.

Mais informações e pormenores podem ser consultados no website do evento, disponível aqui.