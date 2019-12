UAlg deu Curso Internacional para a Dieta Mediterrânica

Participaram na iniciativa da Universidade do Algarve (UAlg) vários países do Mediterrâneo europeu.

Formandos da Albânia, Bósnia-Herzegóvina, Chipre, Croácia, Eslovénia, Espanha, Grécia, Itália e Portugal participaram no Curso Internacional para a Dieta Mediterrânica, coordenado pela Universidade do Algarve (MeditBio), no âmbito do projeto internacional MD.net: When brand meets people, de 27 a 29 de novembro.

Este curso tinha como principal missão transmitir uma visão alargada dos diferentes domínios da Dieta Mediterrânica.

Ao longo dos diferentes painéis, mesas redondas, workshops e visitas, foram abordadas as temáticas do Património Natural, Cultural, Alimentação, Gastronomia e Turismo, integrando ainda casos de boas práticas regionais na valorização e gestão desses mesmos recursos.

Para além dos professores da Universidade do Algarve, Anabela Romano (coordenadora do curso), João Guerreiro, João Bernardes, Maria Palma Mateus, Alexandra Gonçalves, Celestino Ruivo, entre outros, participaram diferentes entidades e empresas, nomeadamente a Universidade de Nápoles (Valeria Pezza), Universidade de Nápoles Suor Orsola Benincasa (Rossella Galletti), Universidade de Barcelona (Emma Pla Rusca), Universidade de Évora (Filipe Barata), CCDR Algarve (Francisco Serra), Região de Turismo do Algarve (João Fernandes), Câmara Municipal de Tavira (Jorge Queiroz), GeoWalks & Talks (Hélder Pereira), Cooperativa QRER (Sara Fernandes), Proactive Tour (João Ministro), Associação In Loco (Catarina Vasconcelos e Ana Poeta), Direção Geral da Educação (Rui Lima), e Eating Algarve – Food Tours (António Guerreiro).

No último dia, os formandos tiveram oportunidade de visitar a produção de azeite dos Viveiros Monterosa, o Museu do Traje e a produção de ervas aromáticas da empresa Dias de Aromas.

Após três dias intensivos, cada formando deverá agora replicar o presente curso no seu território, adaptando-o ao seu contexto e necessidades específicas. Posteriormente, o curso ficará disponível numa plataforma digital para o público em geral.

Este projeto é cofinanciado pelo Programa Interreg Med.