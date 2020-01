UAlg coordena aliança europeia de universidades do programa Erasmus+

Objetivo é permitir aos estudantes obter um grau académico através da combinação de estudos realizados em vários países europeus, contribuindo, assim, para a competitividade internacional das próprias universidades.

Uma aliança europeia, coordenada pela Universidade do Algarve (UAlg), que conta também com as universidades de Huelva (Espanha), Lahti (Finlândia), Ludwigshafen (Alemanha), Timisoara (Roménia), Tomas Bata (República Checa), e Tuscia (Itália), vai ser assinada formalmente às 12h00 do dia 10 de janeiro, na sala de seminários da Reitoria do Campus de Gambelas, no âmbito da iniciativa «Universidades Europeias» do programa Erasmus+.

Criadas por iniciativa das próprias academias, as «Universidades Europeias» pretendem constituir redes em toda a União Europeia, que permitam aos estudantes obter um grau académico através da combinação de estudos realizados em vários países europeus, contribuindo, assim, para a competitividade internacional das próprias universidades.

O consórcio liderado pela UAlg, intitulado Sustainability Horizon Alliance, tem como objetivo criar horizontes de sustentabilidade transversais, quer ambientais, quer sociais ou económicos.

Pretende ter um forte impacto nas regiões onde se insere, através do ensino à distância, empreendedorismo e inovação, e criar pontes estratégicas com África, América do Sul e Ásia.

Segundo Alexandra Teodósio, vice-reitora da UAlg, pretende-se «propor uma nova tipologia de grau europeu, reconhecido entre as universidades do consórcio, que permita reduzir as barreiras no reconhecimento dos graus em cada país».

A assinatura na UAlg contará com a presença da reitora da Universidade de Huelva (Espanha), do Reitor da Universidade Tomas Bata (República Checa), da Reitora da Universidade de Lahti (Finlândia) e de representantes das universidades Tuscia (Itália), Timisoara (Roménia), e Ludwigshafen (Alemanha).