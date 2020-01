UAlg abre inscrições para mais uma edição do Dia Aberto

Universidade do Algarve (UAlg) volta a receber os alunos do 9º ao 12º ano no dia 20 de fevereiro, para mais uma edição do Dia Aberto.

O objetivo desta iniciativa passa por divulgar a oferta formativa para 2020/2021 e dar a conhecer o trabalho pedagógico e científico desenvolvido na UAlg.

O Dia Aberto apresenta um programa variado, com atividades de carácter informativo, pedagógico, experimental e lúdico, destinando-se a alunos e professores, mas também a outros agentes educativos, procurando incluir ainda os encarregados de educação e demais cidadãos interessados.

As inscrições são efetuadas exclusivamente online, até dia 10 de fevereiro, através de formulário eletrónico disponível aqui, onde também poderá ser consultado o programa, que contempla mais de uma centena de atividades distribuídas pelos dois campi (Penha e Gambelas), onde se realizarão visitas guiadas aos departamentos e laboratórios, palestras e várias iniciativas culturais e desportivas.

No ano transato, a UAlg esgotou o número de inscrições, com mais de 2500 alunos do ensino básico e secundário, maioritariamente das escolas do Algarve e Alentejo.