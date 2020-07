UAlg abre 121 vagas para alunos do Ensino Profissional e Artístico

Já estão definidas as condições de acesso ao Ensino Superior através do Concurso Especial para Titulares de Cursos de Dupla Certificação de Ensino Secundário e de Cursos Artísticos Especializados. A Universidade do Algarve vai disponibilizar 121 vagas para acesso às suas licenciaturas.

A partir de dia 6 de julho, os alunos com o curso concluído no ano letivo 2019/2020 podem apresentar candidatura a licenciaturas e mestrados integrados nas Instituições de Ensino Superior (IES) abrangidas pela Rede Sul e Ilhas. Além da UAlg, fazem parte da lista os Institutos Politécnicos de Beja, Portalegre, Setúbal e Santarém, as Universidades da Madeira, Évora e Açores e, ainda, a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril e a Escola Superior Náutica Infante D. Henrique.

Os estudantes terão de realizar uma prova de conhecimentos em função da área de formação do Ensino Secundário e da licenciatura a que se pretendem candidatar. A prova será organizada em duas partes: Língua e Cultura Portuguesas e Prova Específica (Biologia, História e Cultura das Artes, Psicologia, Matemática, Matemática para as Ciências Sociais e Educação, Economia), sendo válida para a candidatura a todas as IES da Rede Sul e Ilhas.

Após aprovação na prova, o estudante tem que efetuar a sua candidatura online ao ensino superior no site da Direção Geral do Ensino Superior, em calendário a anunciar.

No total, este Consórcio abre vagas em 114 licenciaturas e um mestrado integrado. A Universidade do Algarve distribui as suas 121 vagas por 30 licenciaturas.

As condições e o calendário do concurso são definidos regionalmente, em articulação com as restantes Instituições de Ensino Superior que integram a Rede.

O propósito deste concurso é «contribuir para a igualdade de oportunidades entre os candidatos ao Ensino Superior. Até agora, todos os alunos diplomados de vias profissionalizantes estavam sujeitos à realização dos Exames Nacionais que avaliam matérias que não fazem parte do currículo dos seus cursos».

Com a abertura destas novas vagas, pretende-se que «a percentagem de alunos elegíveis a este concurso que prosseguem os estudos possa atingir os 40 por cento».

Para o reitor da UAlg, Paulo Águas, este novo concurso constitui «uma resposta à diversidade de percursos formativos criada no ensino secundário, contribuindo para o aumento da qualificação dos jovens, indispensável numa sociedade de crescente complexidade».

Toda a informação sobre este concurso especial de ingresso pode ser consultada aqui.