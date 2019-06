Teeside University certifica alunos da ETIC_Algarve a nível 6

A parceria da ETIC_Algarve com a Teeside University, surge no âmbito do Projeto ERASMUS+ «ETIC_Algarve IN_Motion 2.0 2017-2019», financiado pela União Europeia.



Desde 2015, os projetos ERASMUS+ da ETIC_Algarve já permitiram a mais de 50 alunos e 25 formadores, estagiar em empresas e escolas de referência nas mais diversas cidades europeias.

A Teeside University no Reino Unido.

Num processo que se iniciou há aproximadamente um ano, com visita técnica à Teeside University, foi possível constatar grandes semelhanças na metodologia de ensino. Direcionada também para o «saber fazer, praticando», é uma escola que garante uma experiência formativa extremamente enriquecedora e de excelência.

Com esta conquista, os alunos dos cursos de 2 anos (da área de Videojogos), poderão realizar um 3º ano nesta instituição de educação, localizada em Middlesbrough (Inglaterra) e obter uma formação académica de Nível 6 do Quadro Europeu de Qualificações, no qual se inserem as licenciaturas.

Desta forma, alargamos o nosso leque de áreas nas quais os nossos alunos podem realizar o Top Up Year: Videojogos (Teeside University), Design (Prague College) | Fotografia (Prague College) | Realização, Cinema e TV (Prague College).

Este acordo reforça a constante procura da ETIC_Algarve em melhorar e criar oportunidades para o futuro profissional dos seus alunos, na medida em que lhes permitirá prosseguir os seus estudos a nível superior.