Tavira oferece ida ao cinema a 1500 crianças do concelho

Iniciativa serve para sinalizar a quadra natalícia.

O município de Tavira oferece a cerca de 1500 alunos do pré-escolar e 1º ciclo, do ensino público e privado, uma ida ao cinema, a partir de hoje, dia 9, e até 18 de dezembro, a fim de assistirem à estreia do filme Frozen 2.

Depois do sucesso do primeiro filme de animação musical, produzido pela Walt Disney, Frozen 2 – O Reino do Gelo, «leva-nos, com a rainha Elsa, a sua irmã Anna, Olaf e a rena Sven, a embarcar numa nova jornada pela profundezas da floresta para descobrir a verdade sobre um antigo mistério da sua terra natal».

Com esta iniciativa, a autarquia pretende promover «um agradável momento de convívio e lazer, num ambiente de diversão e alegria, tão próprios deste tempo de Natal».