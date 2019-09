Tavira garante transporte escolar e atribui 126 bolsas a universitários

Com o intuito de facilitar a deslocação das crianças e dos jovens do concelho, no trajeto entre a casa e a escola, a Câmara Municipal de Tavira disponibiliza, a partir de dia 16 de setembro, o Plano de Transportes Escolares, num investimento de 317053,50 euros.

Mais de mil alunos, desde o Pré-Escolar ao 12.º ano de escolaridade, poderão beneficiar deste apoio. Para o efeito, a edilidade cobre toda a área concelhia com 17 viaturas municipais, assim como com transporte da EVA e CP. É, ainda, assegurado, através da Delegação de Tavira da Cruz Vermelha Portuguesa, o transporte de alunos com Necessidades Educativas Especiais.

O Plano de Transportes Escolares de Tavira abrange 33 estabelecimentos, 64 circuitos, num total de 1251 quilómetros por dia.

Por outro lado, a Câmara Municipal de Tavira realiza hoje, terça-feira, dia 10 de setembro, às 17h30, na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, a cerimónia de entrega de 126 bolsas de estudo, num investimento global de 210957,30 euros.

Beneficiam deste incentivo os alunos que frequentam estabelecimentos de ensino superior, sendo que este ano distinguiram-se com nota de mérito 49 estudantes.

Para a autarquia a educação é uma prioridade. Neste sentido, é primordial estimular o prosseguimento dos estudos, premiar o desempenho dos estudantes universitários com média igual ou superior a 15 valores, assim como auxiliar as famílias.