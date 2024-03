Tavira abre candidaturas para bolsas de estudo

A candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior do concelho, está aberto até 30 de abril, informa hoje a Câmara Municipal de Tavira.

Está a decorrer período para apresentação de candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior, residentes no concelho, que estejam matriculados no ano letivo 2023/2024, de 15 de março a 30 de abril.

Os interessados devem formalizar a sua candidatura, através do preenchimento do respetivo formulário e a apresentação dos documentos necessários à instrução do processo.

O procedimento de atribuição rege-se pelas disposições constantes no respetivo regulamento, publicado, no Diário da República, 2.ª Série, a 13 de outubro de 2023.

A atribuição de bolsas de estudo tem por objeto o estímulo ao prosseguimento dos estudos, bem como a distinção daqueles/as que se destaquem pelo seu mérito escolar.

Os estudantes podem, assim, candidatar-se por condição de recursos socioeconómicos, mérito ou incapacidade igual ou superior a 60 por cento aqui.