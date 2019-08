«Sonhos de Verão» de Albufeira terminam em festa

Programa dinamizado pelo município chega hoje ao fim.

Para finalizar em beleza estes «Sonhos de Verão» haverá hoje uma festa, com a participação das cerca de 200 crianças integrantes, todas entre os 3 e os 6 anos de idade, dos pais e das educadoras.

Haverá um lanche e animação que passa por uma piscina com espuma, flores dançantes «e muitas surpresas para todos».

Ao longo do verão, para os pequenos participantes do projeto, que decorreu nos jardins de infância de Caliços e Ferreiras, houve cozinha com lama, praia, jogos de água, piscina, piqueniques no Parque de Vale Faro e muitas atividades de expressão plástica ao longo deste verão.

Foram cerca de 200 as crianças que participaram nestas actividades que duravam todo o dia, permitindo assim a pais e educadores prosseguissem com os seus trabalhos durante este período do ano. O projeto «Sonhos de Verão» acolheu igualmente crianças com deficiência, nomeadamente autistas.

Segundo as educadoras, «foi um período muito feliz, para nós e para eles, pois divertimo-nos muito, apesar de ter sido cansativo. As crianças dão-nos grandes lições».

Já para o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, «são iniciativas como estas que permitem que os pais, numa altura muito intensa, possam trabalhar tranquilamente quanto à segurança e bem estar dos seus filhos mais pequenos».

O autarca acrescenta que «esta iniciativa é para continuar e até mesmo para reforçar no próximo ano, alargando-a a todas as freguesias. Nem todas as famílias têm a possibilidade de recorrer a estruturas privadas para deixarem os filhos no verão».

O edil albufeirense fez uma visita a estes campos de férias e ficou «encantado; as crianças são amáveis, educadas e criativas. Estar entre crianças é estar a viver a paz em pleno».