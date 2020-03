Simulacros de emergência em escolas de Olhão envolvem 2112 alunos

A este número acrescem os professores e pessoal não docente do Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes.

Nos meses de fevereiro e março, o Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes realiza em todos os estabelecimento de ensino do Agrupamento um exercício interno de segurança «para a criação de rotinas de comportamento e de atuação em caso de sinistro», preparando a comunidade escolar para as situações de emergência.

No total são cerca de 2112 alunos, do pré-escolar ao ensino secundário, professores e pessoal não docente, que testam o plano interno de emergência e põem em prática os procedimentos a adotar em situação real de emergência.

Os exercícios internos contam com a presença dos Bombeiros Municipais de Olhão, Proteção Civil Municipal, Equipa de saúde escolar -UCC Olhar+, Forças de Segurança – Escola Segura e Direção Geral de Estabelecimentos Escolares do Algarve.

No final, a avaliação do exercício será feita numa reunião dos envolvidos com a Direção do Agrupamento e o Delegado de Segurança.