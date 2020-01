Silves estimula resiliência das crianças com Projeto Anual de Leitura

Biblioteca Municipal de Silves dinamiza o seu Projeto Anual de Promoção da Leitura para alunos do 1º ciclo, desta vez sob o mote «Leituras En(cão)tadoras».

Na visita ao projeto «Leituras En(cão)tadoras», as crianças ouvem a história intitulada «O Ponto», do escritor canadiano Peter Reynolds, numa estratégia para ensinar as crianças, «de forma lúdica e através da leitura, que por mais pequenos e incapazes nos sintamos, podemos sempre alcançar o que queremos se os nossos objetivos forem claros».

A iniciativa é dirigida aos alunos do 1º ciclo das várias escolas do concelho e, inspirando-se na curta-metragem de animação «PIP», da autoria de Bruno Simões e encomendado pela Southeastern Guide Dogs (que conta a história de um pequeno cão que quer tornar-se um cão-guia), pretende abordar temas como a superação, a resiliência e a autoestima, além de sensibilizar e seduzir as crianças para a importância da leitura e para o papel transformador que uma biblioteca pública representa na partilha de valores e no acesso à leitura, à informação e ao conhecimento.

À medida que a história avança compreendemos a luta e os desafios de um cão, que não cumpre os requisitos necessários, por ser muito pequeno, bem como a sua determinação e empenho em superar esses seus limites.