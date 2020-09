Município de Silves assinou um protocolo de colaboração com a Universidade do Algarve (UAlg) no âmbito do projeto MILAGE APRENDER +, ontem, dia 15 de setembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

O momento teve como intervenientes, Rosa Palma, presidente da Câmara Municipal de Silves, Paulo Águas, Reitor da academia algarvia, Mauro Figueiredo, docente da UAlg, António Martins, diretor do Agrupamento de Escolas Silves, Carlos Silva, diretor do Agrupamento de Escolas Silves Sul.

O projeto MILAGE APRENDER + é uma aplicação (app) concebida para dispositivos móveis que permite aos alunos acederem a conteúdos pedagógicos, dentro e fora da sala de aula, está integrado, no «Plano de inovação e promoção do sucesso escolar com as salas APRENDER+ Matemática», no ano letivo 2020/2021.

Trata-se de uma ferramenta de apoio não só para os alunos (no que respeita à resolução autónoma de fichas de exercícios), mas também para os professores (nomeadamente na gestão do seu tempo, atendendo a que não têm de resolver na sala de aula os exercícios que constam nas fichas integradas na plataforma).

A implementação deste projeto permitirá aos alunos estudar num ambiente onde são contemplados diferentes níveis de dificuldade de exercícios, possibilitando, assim, o apoio a alunos com maior dificuldade de aprendizagem e incluir também alunos que estejam num nível mais avançado.

A plataforma contempla, ainda, vídeos educacionais para a promoção de diferentes estilos de aprendizagem e para uma aprendizagem ativa centrada no aluno, possibilitando a resolução dos exercícios passo a passo.

Com a celebração deste protocolo, o executivo municipal de Silves pretende reforçar a sua aposta na promoção do desenvolvimento qualitativo do sistema educativo, através da implementação de práticas pedagógicas inovadoras e de aprendizagem móvel.

O objetivo é que através de um trabalho em rede realizado com os diferentes agentes educativos, se possam desenvolver projetos mobilizadores e inovadores ao serviço das aprendizagens dos alunos, fomentando, assim, no seio da comunidade educativa uma cultura de responsabilidade pelo sucesso escolar.