Seminário traz a Portimão especialistas nacionais em educação

Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação, deverá marcar presença na sessão de encerramento do evento.

A Câmara Municipal de Portimão organiza no dia 30 de janeiro, quinta-feira, o seminário «Educar…o quê, como e onde?», que juntará no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão alguns especialistas nacionais em diversos temas da área.

Destinado a docentes, técnicos especializados, pais e encarregados de educação, o seminário visa proporcionar a partilha de saberes e conhecimentos, estimulando um debate facilitador para a desejada operacionalização de práticas e estratégias promotoras de uma educação para todos. O objetivo passa também por perspetivar a inclusão e flexibilidade da escola enquanto promotora de melhores aprendizagens.

Ao longo do dia, vão ser abordados os painéis «Diferenciação Pedagógica e Inclusão… que desafios?» e «Caminhos para o Sucesso», divididos em vários subtemas, entre os quais a educação inclusiva, as dificuldades de aprendizagem, a comunicação, a autonomia e flexibilidade curricular e os desafios da inovação educativa, entre outros.

Serão oradores David Rodrigues, presidente e fundador da Pró-Inclusão/Associação Nacional de Docentes de Educação Especial; Adelino Calado, ex-diretor do Agrupamento de Escolas de Carcavelos; Dulce Gonçalves, doutorada em Psicologia da Educação; Ariana Cosme, doutorada em Ciências da Educação; Rui Correia, professor de História e vencedor do Global Teacher Prize Portugal 2019; Edson Natario, escritor e trainer, conhecido como «cientista da comunicação» e Carlos Neto, professor catedrático na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa e autor de vários livros.

Além destas presenças, confirmaram já a presença na sessão de abertura, marcada para as 9h30, o delegado regional da Educação do Algarve, Alexandre Lima e a diretora do Centro de Formação de Associação de Escolas de Portimão e Monchique, Maria Fernanda Branco.

É esperada também a presença do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, na sessão de encerramento do seminário, agendada para as 18h15, na qual também participarão a presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, e o presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais, Jorge Ascenção.

A participação no seminário é gratuita, mas de inscrição obrigatória através do site da Câmara Municipal de Portimão, onde também pode ser consultado o programa e mais informações sobre os oradores.