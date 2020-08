São Brás reforça «Vale + Educação» e alarga medida ao Secundário

Valor do vale aumenta e abrangência também.

O município de São Brás de Alportel aprovou no dia 4 de agosto o reforço da medida «Vale + Educação», que apoia os alunos do 1º ciclo até ao ensino secundário que frequentam as escolas do concelho. Cada aluno vai receber um vale de 25 euros para aquisição de material escolar no comércio local são-brasense.

A Câmara Municipal sublinha ainda que o apoio também é extensível a alunos residentes no concelho mas que por ausência de oferta educativa na Escola Secundária José Belchior Viegas estejam a frequentar a escolas secundárias noutros concelhos.

No ano letivo 2019/2020, o «Vale + Educação» foi entregue aos alunos do 1º aos 3º ciclo e consistia num vale de 20 euros. O reforço e a ampliação agora aprovados representam um investimento municipal de aproximadamente 35 mil euros para apoio às famílias. Esta é uma medida integrada no Plano de Apoio à Família, lançado pela autarquia em 2015, o qual integra também o «Vale + Natalidade», que pretende incentivar a natalidade, ajudando as famílias na chegada de um novo membro, o «Vale + Saúde» – Oftalmologia infantil com oferta de rastreios gratuitos oftalmológicos a todas as crianças do pré-escolar e primeiro ciclo e ainda o programa de formação «+ família», com sessões gratuitas sobre as mais diversas e muito relevantes temáticas para promover a parentalidade positiva na comunidade.

O «Vale + Educação» pretende ser «uma ferramenta de combate à pobreza e à exclusão social das famílias, das crianças e jovens, em particular, porquanto promove a igualdade no acesso aos direitos e às oportunidades, bem como um estímulo à motivação e melhoria da qualidade no ensino», explica a autarquia.

O presidente da Câmara, Vítor Guerreiro, afirma ainda que «sendo para nós a educação uma prioridade, neste período inesperado de crise económica e social não poderíamos deixar de fazer o reforço e alargamento desta medida, que contribui para o apoio à educação e às famílias e motiva a nossa comunidade a fazer as suas compras no comércio local».

Para a concretização desta medida, o município de São Brás de Alportel, o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e a Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas assinaram, a 5 de agosto, um acordo de colaboração para a atribuição do Vale. Os encarregados de educação podem levantar o mesmo no edifício sede da Câmara Municipal, junto do Gabinete de Apoio à Presidência, a partir da segunda quinzena de agosto e até 30 de outubro, nos dias úteis das 9h00 às 16h00, mediante apresentação do cartão do cidadão do encarregado de educação e do educando.