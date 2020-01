São Brás lança plataforma digital para a gerir as refeições escolares

O município de São Brás de Alportel deu mais um passo na modernização administrativa com a implementação, este mês de janeiro, de uma plataforma digital de gestão municipal de educação que irá facilitar o processo de gestão e de pagamento das refeições escolares a todos os encarregados de educação dos alunos do pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico das escolas públicas do concelho.

Até ao final de 2019, o processo implicava a deslocação até aos serviços municipais para a pré-aquisição de senhas em papel de refeições escolares e para pré-pagamento do prolongamento de horário do pré-escolar.

A plataforma digital permite agora aos encarregados de educação aceder, através de computador e de outros dispositivos eletrónicos móveis com acesso à Internet, aos dados relativos aos seus educandos, acompanhar a assiduidade dos mesmos no serviço de refeições, consultar o histórico de faturação e ementas. Futuramente poderá disponibilizar ainda outros serviços a encarregados de educação e alunos.

Na prática, a plataforma emitirá a faturação relativa aos consumos dos alunos do mês anterior, que é enviada por meio eletrónico (sms e/ou e-mail), e permitirá o pagamento por multibanco ou homebanking, mantendo-se ainda a possibilidade do pagamento ser efetuado na Tesouraria Municipal.

No decorrer do mês de dezembro, o município promoveu uma ampla divulgação da medida e realizou duas sessões de esclarecimento para os encarregados de educação.

Esta é uma medida que dá continuidade à estratégia municipal de apoio às famílias e que se constitui como mais um passo para a modernização administrativa tendo como objetivo servir os munícipes com soluções mais eficientes e cómodas.