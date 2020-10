São Brás aprova por unanimidade comparticipação de passes escolares

Em São Brás de Alportel, a Estratégia de Combate ao Desemprego «começa no investimento dirigido à educação e ao apoio dado aos jovens, no seu percurso de formação e no incentivo ao seu empreendedorismo».

O executivo municipal de São Brás de Alportel aprovou, por unanimidade, a comparticipação dos passes escolares para os alunos do ensino secundário e dos cursos profissionais residentes no concelho, que necessitem de frequentar escolas de outros concelhos durante o ano letivo em curso. O município comparticipa a 100 por cento a aquisição dos passes escolares para os alunos beneficiários de ação social escolar de escalão A, a 75 por cento para os alunos beneficiários de escalão B e a 50 por cento para todos os restantes alunos.

Até ao momento, para este ano letivo, foram atribuídos 36 passes escolares: 11 para escalão B, 11 para escalão A e 14 passes sem escalão.

Recorde-se que o município já assegura, a título gratuito, o transporte escolar a todos os alunos do ensino básico e do ensino secundário que residem e estudam nas escolas do concelho com viaturas e recursos humanos municipais.

O passe escolar deve ser pedido através de formulário no Serviço Municipal de Taxas e Licenças, durante o horário normal de expediente.