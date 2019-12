«Projeto Náutico nas Escolas» possibilita a alunos de Portimão experimentarem canoagem e vela no âmbito da Cidade Europeia do Desporto 2019.

O protocolo de colaboração de desenvolvimento desportivo relativo ao «Projeto Náutico nas Escolas», que abrange as modalidades de canoagem e vela e foi estabelecido entre o município de Portimão, o Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo, a Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos deste Agrupamento, o Clube Naval de Portimão, a Ensinar a Sorrir – Associação de Solidariedade e Apoio à Família e a Portinado – Associação de Natação de Portimão, foi assinado na quarta-feira, 18 de dezembro.

Antes da assinatura do documento, a presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, assinalou que «já há algum tempo que se vinha a pensar neste projeto de estímulo à prática dos desportos de água junto da comunidade educativa, o qual resulta da nova visão despertada pela Cidade Europeia do Desporto».

«Acredito ser este o início de uma nova etapa para que a nossa juventude pratique em força a vela e a canoagem, pensando já no futuro Centro Náutico de Portimão», afirmou a autarca, que destacou as boas vontades reunidas para o lançamento do projeto, com o objetivo de o alargar aos 5º e 6º anos de ensino de todos os Agrupamentos Escolares do concelho.

Segundo Isilda Gomes, «as nossas crianças adoram a água, assim haja oportunidade de praticarem os desportos náuticos, na medida das nossas possibilidades, pelo que não tenho a menor dúvida que este projeto vai ter muito sucesso».

Como medida de segurança, inicialmente as crianças aprenderão a nadar na Piscina Municipal de Portimão, com a colaboração de um técnico da Portinado. Quanto à vela e canoagem, estas modalidades só arrancarão no 3º período escolar, com o apoio técnico do Clube Naval de Portimão e utilização das respetivas instalações.

Nesta fase de projeto-piloto, são envolvidos 72 alunos das cinco turmas do 4º ano do Centro Escolar do Pontal, no horário das Atividades de Enriquecimento Curricular, e 210 alunos das nove turmas do 5º ano da Escola Básica D. Martinho Castelo Branco, ao nível das Atividades Curriculares, num total de 282 crianças.

Concretizado no âmbito da Cidade Europeia do Desporto 2019, o projeto teve início no passado dia 14 outubro e terminará a 19 de junho de 2020, integrando nesta fase experimental somente o Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo, pela proximidade às instalações da Piscina Municipal de Portimão e do Clube Naval de Portimão.