Projeto «A Água e o Mar para mim» já tem premiados

Prémios da segunda edição do projeto «A Água e o Mar para mim» da Águas do Algarve, que culminou com a apresentação de 22 trabalhos, foram entregues em Faro.

A cerimónia de entrega de prémios, que reuniu várias instituições de solidariedade social do Algarve, «numa atmosfera de alegria e realização», teve lugar na sexta-feira, dia 1 de março, no Teatro das Figuras, em Faro.

O tema água foi o centro de todas as intervenções. O evento, segundo a Águas do Algarve, «destacou não apenas a criatividade das instituições participantes e dos seus utentes, mas também a transformação de simples guarda-chuvas em obras de arte. A diversidade de talentos, idades e habilidades, ressalta o compromisso com a inclusão e a expressão artística para todos, sobre uma temática que a todos nos responsabiliza».

A entidade gestora da água em alta no Algarve sublinha que «todos estão de parabéns, tendo cada projeto sido analisado com a atenção devida, sendo que no entanto, alguns se destacaram pela combinação única do valor da água, com a paixão, inovação e compromisso, refletindo a dedicação extraordinária de cada membro na participação deste concurso».

A sessão iniciou com um momento musical, com a atuação do Conservatório do Algarve, uma peça com coreografia da professora Ana Alberto, da Royal Academy of Dance, interpretada por Constança Vasquez, Lara Caixinha, Maria Nunes e Rita Pereira.

Intitulada «Fluxo Vital: Uma Ode à Água», a peça transmite a «mensagem de que a água não é apenas um recurso essencial, mas também um símbolo de vida, beleza e conexão com o mundo natural. Esta composição explora e celebra esses aspetos através da expressividade corporal e de uma narrativa emocional».

Ana Alberto assina a edição de música de um tema dos artistas Giorni Dispari e Ludovico Einaudi.

Pelo palco passou também o Grupo de Cantares AECT – Associação com Contacto, constituído pelos 25 elementos.

Promovido pela Águas do Algarve no âmbito da estratégia da empresa nas vertentes da Comunicação, Educação Ambiental e Responsabilidade Social, e incluída na Campanha de Sensibilização «Água é Vida», esta é uma ação direcionada aos utentes das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS).

O objetivo é promover «a reflexão e conscientização para a importância e valorização da água e do mar, associada à situação de escassez hídrica que se vive no Algarve».

«No âmbito do nosso compromisso ambiental, a empresa não apenas reconhece, mas também prioriza a importância da educação ambiental naquela que é a nossa atividade diária. Estamos empenhados em consciencializar e capacitar os diversos públicos sobre práticas sustentáveis, não deixando ninguém para trás», sublinha a Águas do Algarve. «As nossas ações educativas abrangem desde colaboradores e parceiros até comunidades locais, mas também damos especial atenção às pessoas com necessidades especiais».

O projeto «A Água e o Mar para mim» exemplo desta estratégia.

«Reconhecemos que, muitas vezes, estas pessoas são esquecidas nas mais diversas iniciativas que se verificam na nossa região, sendo que estamos empenhados em mudar este paradigma, através da adoção de abordagens inclusivas nos programas de educação ambiental, garantindo que todos tenham acesso a informação e recursos relevantes. Acreditamos que, ao envolver e capacitar todas as partes interessadas, estamos a contribuir para a construindo um futuro ambiental mais sustentável e igualitário para todos», conclui Teresa Fernandes, porta-voz da Águas do Algarve.

Premiados

ACASO – CACI (Centro de Atividades para a Capacitação e Inclusão) – Olhão; NECI – Núcleo Especializado para o Cidadão Incluso – Lagos; APPC – Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Faro.

Menções Honrosas

AECT – Associação com Contacto – Tavira;

Instituição de Solidariedade Social da Serra do Caldeirão Barranco Velho;

Associação Desportiva e Recreativa Centro Cultural e Social da Quinta de S. Pedro – Lagoa;

Centro Popular de Lagoa;

Lar da criança de Portimão (Salas de 1-2 anos, Salas de 4-5 anos, Polo da Ouriva – J.I. Pré-escolar);

Outros participantes

GATO – Grupo de Apoio a Toxicodependentes – ( 8 pax) Luz de Tavira – Dr.ª Vânia Cavaco;

Centro Social de Santo Estevão – centro de dia – Dr António Pereira;

Associação Pró-Beneficência e Progresso de Alte – Lar e Centro de Dia de Alte ( Dr Magada Gonçalves e Joana Camacho);

Associação Social e Cultural da Tôr – Creche A Casinha da Aldeia – Drª Ana Soraia Monteiro Tourinho.

Agenda

Os trabalhos apresentados vão estar em exposição nos seguintes locais: