Programa de férias «seguras» para crianças arranca em São Brás

Todos os funcionários fizeram testes à COVID-19.

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel, em colaboração com a Associação «Ensinar a Sorrir», o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e a Associação de Pais e Encarregados de Educação, preparou uma edição especial do Programa de Férias de Verão – Componente de Apoio Familiar (CAF) para o verão de 2020, «para apoiar as famílias são-brasenses e proporcionar às crianças umas férias divertidas, saudáveis e seguras e recheadas de experiências enriquecedoras».

Dado o contexto de pandemia, «e para proteção de todos, os profissionais do programa de férias foram previamente testados ao SARS-CoV-2, apresentando resultado negativo. A realização destes testes, custeada pelo município, foi mais um investimento na prevenção, prioridade na ação da autarquia» são-brasense.

Dirigido a crianças dos seis aos 12 anos, o programa que está a decorrer na Escola EB1/JI (n.º3) acontece até dia 21 de agosto. Serão «umas Férias a Sorrir adaptadas ao período de pandemia que estamos a viver, com redução do número de participantes com vista ao estrito cumprimento das orientações das Autoridades de Saúde. As inscrições realizaram-se de forma online e os espaços foram adaptados para o cumprimento de todas as normas».