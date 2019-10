Professores e alunos de cinco países voluntários pelo ambiente em Olhão

Entre os dias 23 e 27 de setembro, 40 alunos e vinte professores de Portugal, Espanha, Itália, Finlândia e Polónia estiveram reunidos no Algarve, no âmbito da atividade de aprendizagem C4 do projeto Erasmus + KA2 «Open your eyes and open your heart!», dinamizada pela Escola E.B. I / JI José Carlos da Maia, do Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, de Olhão.

Durante esta semana, todos os participantes desenvolveram atividades relacionadas com o tema «Voluntariado no ambiente», num programa recheado de ações solidárias, tais como: apoio à distribuição de alimentos no armazém do Banco Alimentar Contra a Fome do Algarve e plantação de vegetais na Horta Biológica desta instituição, recolha de lixo entre as ilhas da Culatra e do Farol e entrega de brinquedos e alimentos, bem como ajuda na manutenção do abrigo para animais da APAR, em Moncarapacho.

Além destas, os alunos e professores envolvidos, participaram noutras atividades do projeto, sendo de destacar a caminhada nos Vales Suspensos em Lagoa; o cruzeiro às ilhas da Armona, Culatra e Farol, com recolha de conchas, com as quais criaram quadros que depois levaram para os respetivos países; um passeio / jogo pela cidade de Olhão, com recurso à aplicação «Actionbound»; arborismo no Parque Aventura de Albufeira e o teatro de sombras subordinado ao tema «Vamos proteger a Natureza», com peças produzidas e apresentadas por cada um dos países envolvidos.

Todos os alunos ficaram instalados em casas de famílias olhanenses, tendo tido a oportunidade de visitar as praias e outros locais de interesse da região e de experimentar a gastronomia algarvia. Quanto aos docentes, não faltaram os elogios positivos à comida local, à beleza das praias e à variedade de ações solidárias que integraram o programa.

A próxima e última atividade de aprendizagem deste projeto decorrerá no próximo mês de maio, em Alicante, Espanha.