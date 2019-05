Prémio «Professor Inovador do Ano» vai para docente de matemática em Olhão

Os vencedores dos Prémios MILAGE, que distinguem os «Professores Inovadores do Ano» e os «Alunos Aprender do Ano», já são conhecidos.



Lúcia Palma, professora no Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes, em Olhão, venceu a categoria «Professor Inovador do Ano – Mérito Grau Ouro», e Daniela Pessoa e Sofia Pinto, alunas do 10º ano do Agrupamento de Escolas de Casquilhos, no Barreiro, venceram o prémio «Aluno Aprender do Ano – Mérito Grau Ouro».



Lúcia Palma é licenciada em Matemática pela Universidade do Algarve, e professora desde 2000.



Foi também distinguida com o prémio «Professor Inovador do Ano – Mérito Grau Prata», a professora Ana Paula Alves, do Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches, de Braga.



O prémio «Professor Inovador do Ano» – Mérito Grau Bronze foi entregue à professora Sónia Barbosa, do Agrupamento de Escolas de Santo António, no Barreiro.



Este prémio distingue os professores que ao longo do ano letivo 2018-2019 promoveram abordagens pedagógicas inovadoras para motivar os alunos na aprendizagem da matemática, desenvolvendo e partilhando materiais pedagógicos na plataforma MILAGE APRENDER .



Nesta primeira edição foram também premiados os alunos que, coordenados pelos seus professores, ao longo do ano letivo 2018-2019 desenvolveram competências transversais e produziram materiais pedagógicos para a plataforma MILAGE APRENDER.



Além do Mérito Grau Ouro, atribuído às alunas de 10º ano da professora Sílvia Zuzarte, do Agrupamento de Escolas de Casquilhos, foi também entregue o prémio «Aluno Aprender do Ano – Mérito Grau Prata» aos alunos do 10º ano Diogo Silva, Pedro Lima, Gonçalo Pattenden e Rodrigo Reis, da professora Ana Paula Natal, do Agrupamento de Escolas da Cidadela, em Cascais.



Foram ainda distinguidos com o prémio «Aluno Aprender do Ano» – Mérito Grau Bronze os alunos Maria Barreiros e Gabriel Roque, da professora Sónia Barbosa, do Agrupamento de Escolas de Santo António, do Barreiro.



Os prémios foram entregues recentemente no Auditório do Convento de São José, em Lagoa, na primeira edição dos Prémios MILAGE APRENDER , organizada pela Universidade do Algarve (UAlg), em parceria com a Câmara Municipal de Lagoa, a Direção Geral de Educação, a Associação de Professores de Matemática e com o apoio das empresas Turbine Kreuzberg, Vilalara e divespot, SPIC, Visualforma, Promethean, Agua Hotels, Slide&Splash, Dengun e Newteq.