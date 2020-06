Pré-escolar de São Brás reabre com chapéus-viseiras e termómetros

Estabelecimentos contam com novos acessórios para o regresso ao «normal».

O ensino pré-escolar do concelho de São Brás de Alportel reabriu as suas portas ontem, terça-feira 2 de junho.

Este regresso fica marcado por um novo acessório para as crianças de São Brás – integrado no projeto de produção de máscaras sociais são-brasenses, o município providenciou ainda a confeção de chapéus-viseiras «mini», que estão a ser distribuídos aos estabelecimentos de ensino para uso das crianças, quando necessário, nas suas atividades, em cumprimentos das regras de segurança.

Ainda para garantir um regresso que tem como «prioridade a segurança de profissionais e crianças, o município de São Brás de Alportel providenciou a testagem dos recursos humanos que vão assegurar este retomar de atividades, com a colaboração do ABC – Algarve Biomedical Center».

Os custos da realização dos testes COVID-19 aos profissionais do pré-escolar do concelho, tanto dos estabelecimentos de ensino do município, como da Santa Casa da Misericórdia, «foram assumidos na íntegra pela Câmara Municipal».

«O esforço pela criação das condições de segurança e saúde de todos motivaram ainda a adaptação dos espaços, de acordo com as recomendações da Direção-Geral de Saúde, com o apoio da Autoridade de Saúde local. A adaptação dos estabelecimentos de ensino pré-escolar a esta desafiante reabertura passou também pela aquisição de termómetros para medição regular da temperatura», explica o município.